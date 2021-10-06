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Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran gelişme! Resmen açıkladılar

06 Ekim 2021 Çarşamba - 21:40 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 21:40

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi..


Yerli otomobil için geri sayım başladı. Bütün Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'ndan geldi.
 
TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ
 
TOGG'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." mesajını verdi.
 
 

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