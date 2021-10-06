Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran gelişme! Resmen açıkladılar

Yerli otomobil için geri sayım başladı. Bütün Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'ndan geldi.
TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ
TOGG'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." mesajını verdi.
Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.#TOGG pic.twitter.com/3sSMgtSJXZ— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 6, 2021