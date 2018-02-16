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Yerli otomobil ile ilgili önemli açıklama

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 13:46 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 13:46

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunca (OGG), projede gelinen son durum ve alınan ilk kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.


Türkiye'nin Otomobili OGG'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokol  kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu ortaklığında  yapılan çalışmaların son hızla sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da faaliyete geçen proje ofisinde, proje operasyonlarının  günlük yönetimi ve takibinin yapıldığı belirtilerek, farklı ülkelerde başarılı  işlere imza atmış çok geniş bir ekiple çalışıldığı ve devlet tarafından güçlü bir  şekilde desteklenen projede dünya standartlarında bir sonuca ulaşma gayesi içinde  olunduğu ifade edildi.

Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı  düşünülen bu proje için teknoloji ve tüketici trendleri de izlenerek sektörde  tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya  çalışıldığı, teknik ve finansal analiz çalışmalarının da bu kapsamda sürdürüldüğü  belirtildi.

Tüm bunlar yapılırken Türk halkının görüş ve beklentilerine göre  Türkiye'nin otomobilini tasarlamanın birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu  bağlamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması  yürütüldüğü ve çalışmaların Türk milletinin isteklerine göre şekillendirildiği  kaydedildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son durum ve  alınan ilk kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin uzun soluklu bir yatırım planlaması  gerektirdiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım  hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız. Orta vadede tek bir platform  üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil  portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak  detaylandırılmaktadır. Uluslararası markalarla rekabet edecek yerli marka  araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021  yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız. Öncelikle Türk halkının  beğenisine sunulacak olan Türkiye'nin otomobili en yüksek standartlarda  üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir  kaldıraç vazifesi görecektir. İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece  ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka  haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken  önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini  belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz."

Açıklamada, üretilecek araca şimdiden yoğun talep gelmesinden  memnuniyet ve gurur duyulduğu ancak şu aşamada bir ön sipariş alma durumunun söz  konusu olmadığı belirtildi. Üretim yeri kararının ise yapılmakta olan teknik ve  finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki  haberlerin dikkate alınmaması gerektiği kaydedildi.

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