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Yerli motorlar deniz araçlarına güç veriyor

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 17:01

TÜMOSAN, 450 beygire kadar ulaşan yerli marin motor ailesiyle deniz araçlarının güç ihtiyacını karşılıyor.


TÜMOSAN, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının  motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla motor aileleri  oluşturmaya başladı.
 
TÜMOSAN Motor Teknolojileri Müdürü Cihan Büyük, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, önceki yıllarda kara araçları motorlarını sergilediklerinde özellikle  denizcilik sektöründe marin motor için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.
 
Bu talebi karşılamak için TÜMOSAN'ın kendi marin motorlarını üretmeye  başladığını ifade eden Büyük, bu kapsamda 6 silindirli motoru 450 beygir olarak  ürettiklerini, 4 silindirli 310 beygir versiyonunu da 15'inci Uluslararası  Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilediklerini belirtti.
 
Bunun yanında TÜMOSAN traktörlerinde kullanılan 115 beygir motorun  marin versiyonunu ürettiklerini anlatan Büyük, 105 beygir motoru tekneler için  kullanıma sunduklarını dile getirdi. Büyük, şu bilgileri verdi:
 
"Özellikle 6 silindirli motorumuz Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler  Genel Müdürlüğü bünyesinde Gölcük Tersanesi'nde itici-çekici tekneler üzerinde  kullanılıyor. 2 adet motor teslimatı yaptık. Bu motorlar yaklaşık 300 saatlik  çalışma sürecini başarıyla tamamlamış durumda. Öncesinde kabul testleri yapıldı,  itme-çekme, performans testleri gerçekleştirildi. Herhangi bir problemle  karşılaşmadık. Paralelde bütün çalışmalarımızı, test faaliyetlerimizi Gebze'deki  TÜBİTAK yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün sahip olduğu motor  test laboratuvarlarında sürdürüyoruz."
 
Hedef daha güçlü motorlar
 
Hem deniz hem de kara araçlarına yönelik daha yüksek beygir gücüne  sahip motorların gündemlerinde olduğunu ifade eden Büyük, şunları kaydetti:
 
"TÜMOSAN olarak hedefimiz kara araçlarında tasarladığımız,  ürettiğimiz, kullanıma soktuğumuz her motorun aynı zamanda marin versiyonunu da  ortaya koymak. Piyasa beklentilerine baktığınız zaman hem askeri hem de ticari  uygulamalar olsun yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda bazı uygulamalarda  birden fazla motor kullanarak çözüm üretebiliyoruz. Tersaneler Genel Müdürlüğünde  de böyle oldu. Tek motor yerine 2 motorlu bir çözüm ortaya koyduk. 2 motor  kullanarak beygir gücü artışı sağlıyoruz ancak bazı uygulamalarda da tek motorla  daha yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda da yakın vadede planlarımız var."
 
Tasarım kabiliyeti çözümü getiriyor
 
Tersaneler Genel Müdürlüğünde kullanılan itici-çekici vasıtalar  yanında askeri yangın söndürme teknelerinin motorlarına yönelik de görüşmeler  yürüttüklerini bildiren Cihan Büyük, şöyle konuştu:
 
"TÜMOSAN'ın en büyük avantajı, uygulamaya yönelik özel bir değişiklik  talebi olduğunda buna karşılık verebiliyor oluşu. Yurt dışından bir motor  aldığınızda motor gücü, motor devri, tekneye ve teknede kullanılan şanzıman,  pervane sistemine uyumlu olması lazım. Bizim en büyük artımız orada ortaya  çıkıyor. Sonuçta güç vermek ayrı bir konu o gücü istenilen devirde istenilen  şekilde sağlamak ayrı bir konu. Bu anlamda özelleştirebiliyoruz motorlarımızı.  Tasarım kabiliyetimizden ötürü çözümlerimizin 450 beygire kadar bir ihtiyacın  bulunduğu her platformda kullanılabilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz."

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