Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşıda son durum, nisan ayına işaret edildi!

Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada yerli aşı için tarih verdi. Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" dedi. Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak?

Yerli koronavirüs aşısı çalışmaları ile ilgili müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, yerli aşı çalışmalarında iyi bir aşamaya gelindiğini ve en geç nisan ayında uygulamaya geçilmesini umduklarını söyledi. İşte yerli aşıda son durum…

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçen koronavirüs salgının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor" dedi.

Aldıkları tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı "Salgının önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabilir. Milletimden sabır ve destek istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, aşı geliştirme çalışmalarında uygulama haline gelen projeler bulunduğunu, geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ve bunların bir kısmı için ön siparişleri verdiklerini söyledi.

Erdoğan "Önümüzdeki ayın sonuna doğru ilk aşıları yapmayı ümit ediyoruz. Kendi aşımızda da önemli bir yere geldik. Nisan ayında da kendi aşımızı uygulamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.