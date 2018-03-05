Yerli kanser ilacı için düğmeye basıldı

Hükümet, savunma sanayisi ve yenilenebilir enerjiden sonra Türkiye'nin en büyük yerli üretim teşvikini ilaç sanayisine verecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Sağlık Ekonomik Koordinasyon Kurulu, dünya devi ilaç firmalarını yerli üretim ve yerli ortak için Türkiye'ye davet etme kararı aldı. Türkiye, yan tedavilerle birlikte her yıl 2.5 milyar liralık kanser ilacını ithal ediyor. Yüzde 100 yurtdışına bağımlı olunan kanser ilaçlarının yerli üretimiyle hem Türkiye dünya ilaç pazarında sıçrama yapacak hem de stratejik ürüne bağımlılık sona erecek. Hükümet, dünya devi ilaç firmalarını yerli kanser ilaç üretimi için Türkiye'ye çağıracak. Roche, Novartis gibi dünya ilaç devi firmalara kanser ilacı üretimi için Türkiye'ye fabrika yatırımı teklifi yapılacak. En iyi teklifi veren firmaya belirli bir süre alım garantisi verilecek. İlaç sanayii Ar-Ge'si geliştirilecek. Türk mühendisler Ar-Ge çalışmalarında yer alacak. Türkiye'de kanser ilaç üretimi için yerli firmalara 'know-how' ortamı oluşturulacak. Yerli ortaklık gerçekleştirilebilecek. Patentini Türkiye'de alan ürünün dünyanın neresine satılırsa satılsın Türkiye'nin ihraç kalemleri arasında yer alacak. Böylelikle Türkiye ilaç sanayisinde yüksek teknolojili ürün ihracat eden ülkeler arasına girecek.

7 YIL ALIM GARANTİSİ

Sağlık Ekonomi Koordinasyon Kurulu daha önce ithal ürünler arasında yer alan kan plazmalarını 7 yıl alım garantisi karşılığında yerli üretime geçirmişti. Yerli ortakla birlikte yapılan yerli plaza üretimi sayesinde kısa sürede ithalattan ihracat kalemleri arasına geçilmesi bekleniyor. Aşı ve ilaçtan sonra en son olarak patenti Türkiye'ye ait kanser ilacının da yerli üretimi sağlanmış olacak. Türkiye, her yıl sadece ilaç için 25 milyar TL bütçe ayırırken bunun yarısından fazlası yurtdışından ithal ediliyor. Yerli üretimle Türkiye ilaç sanayisinde Ortadoğu'nun en güçlü üretim merkezi olmayı hedefliyor. (Sabah)