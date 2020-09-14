Yerli Justin Bieber'e koruma kalkanı!

Alper Erözer’in hemen arkasındaki koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcı, “Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor” dedi.