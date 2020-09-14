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Yerli Justin Bieber'e koruma kalkanı!

14 Eylül 2020 Pazartesi - 8:47 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 8:47

Hayranları tarafından “Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.


Alper Erözer’in hemen arkasındaki koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcı, “Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor” dedi.

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