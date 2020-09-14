Alper Erözer’in hemen arkasındaki koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcı, “Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor” dedi.
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- Yerli Justin Bieber'e koruma kalkanı!
Yerli Justin Bieber'e koruma kalkanı!
14 Eylül 2020 Pazartesi - 8:47 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 8:47