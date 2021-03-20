Yerli Gatling ilk kez görüntülendi! Yeni dönem başlıyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı tesislerde yerli ve milli silahları yakından inceleyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 76mm Deniz Topu, Yakın Hava Savunma Sistemi, çeşitli kalibre ve tiplerde tüfekler ile gatling toplara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Ankara Elmadağ ’daki Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere’nin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Akar ilk olarak MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatın yer aldığı sergiyi gezdi. Bakan Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı. Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Boran Obüsü ile Millî Piyade Tüfeği MPT-76’nın hafifleştirilmiş sürümü de yer aldı.

Bakan Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi. RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izleyip bilgi aldı.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN TASARLADI, MKEK ÜRETTİ

Bakan Akar’ın, sergide incelediği ürünler arasında “OZOK” el bombası dikkati çekti. OZOK, Şehit İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK’e teklif edildi.

MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şehit Üsteğmen Köreke’nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında OZOK el bombası üretimi gerçekleştirildi.

BOYUTU VE HAFİFLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

138 mm boyunda, 27 mm çapında olan OZOK el bombası, boyutu sayesinde personel üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkân veriyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen OZOK el bombasında C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.