Yerli elektrikli otobüs kaç saatte şarj oluyor? Karsan Electrikli otobüsün özellikleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, kabine toplantısına Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" dedi.

Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, bir başka Türk şirketi Adastec ile iş birliği yapıldı. Adastec tarafından geliştirilen Seviye 4 Otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Atak Electric ise 300 kilometre menzil sunarken, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj edilebiliyor.

YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS KARSAN ATAK’IN ÖZELLİKLERİ

Atak Electric’in motoru, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.

Tasarımıyla da öne çıkan Atak Electric, led gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Atak Electric, ayrıca, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor olarak binek otomobilleri aratmıyor. Toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, Münih’teki tanıtımda, basın mensuplarının sorularını cevaplamış ve “Karsan olarak Ar-Ge’den seri üretime bir yıl içerisinde 2 elektrikli araç modeli tanıtan ilk ve tek Türk markasıyız. Bu hem bizim için hem Türkiye için bir gurur kaynağı. Üstelik yine ilk kez sizlerin göreceği yeni hatlarıyla dikkatleri çeken Atak’ın tasarım yenileme sürecini de çok kısa bir süre içerisinde tamamladık” ifadelerini kullanmıştı.

Okan baş, Atak modelinden bugüne kadar 1500’ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı satış yaptıklarını belirterek “Atak’ın yurtiçi pazarında kendi sınıfındaki, yani 8 metre otobüsler içerisindeki segment payı ise oldukça yüksektir. Bu pay, 2019’un ilk yarısı itibariyle yüzde 33 olarak öne çıkmaktadır” diye konuşmuştu.