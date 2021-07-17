Yerli çevre dostu elektrikli otobüs Samsun'a hizmet edecek

Bakan Varank, proje ile Samsunluların kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşacağını belirterek, "Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesinin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak." dedi.

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Altyapısı Sistemi Projesi Protokol İmza Töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ile Orhan Kırcalı , Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu da katıldı.

Varank ve beraberindekiler, Samsun Valiliğinden törenin düzenlendiği salona ASELSAN ve TEMSA'nın iş birliğiyle geliştirilen yüzde 100 yerli elektrikli otobüs Avenue EV ile geldi. Otobüsü Bakan Varank kullandı.

Törende konuşan Varank; yeni, çevreci elektrikli otobüs projesini hayata geçirecek Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımla şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde yeni bir devir başlatacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin yerli teknolojilere sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Varank, bu kapsamda "Mili Teknoloji Hamlesi" ışığında ülkenin küresel rekabet gücünü artıracak önemli atılımlar yaptıklarını anlattı.

Varank, son 19 yılda kurdukları üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, AR-GE ve tasarım merkezleri gibi yapılarla neredeyse sıfırdan bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini vurgulayarak bu çerçevede geliştirdikleri uygulamalardan söz etti.

Bu kapsamdaki Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın üretimde yapısal dönüşüm çağrısına 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabileceğini hatırlatan Varank, yakın zamanda da sağlık ve kimya ürünleriyle dijital dönüşüm çağrılarını başvuruya açacaklarını bildirdi.

Varank, "Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemleri Destek Çağrısı" adını verdikleri yeni bir programı da başlattıklarına değinerek şöyle konuştu:

"Kaynak yönetim sistemi yazılımları, savunma sanayi başta olmak üzere, tüm firmalarımız için bilgi güvenliği noktasında ciddi üzerinde durulması gereken bir husus. Burada özellikle savunma sanayinin dışa bağımlığını ortadan kaldırmak için yerli kurumsal kaynak yönetim sistemlerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Programa ciddi bütçe ayırdık, 25 milyon liraya kadar hibe desteği vereceğiz."

"Tüm sektörlere yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Kamu alımlarının yerlileşme için önemli bir kaldıraç rolü oynayabileceğine işaret eden Varank, devletlerin AR-GE'yi ve yerli üretimi desteklemek için kamu alımlarını bir politika aracı olarak kullandıklarının altını çizdi.

Varank, bu kapsamda gerekli stratejileri oluşturduklarını ve kamu alımlarını Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) ile sıfırdan tasarladıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kamu alımlarında idareleri, yerlileşme, yenilikçilik ve teknoloji transferi için bir parça zorluyoruz. SİP ile yapılan ihalelerde idarelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler hazır bir ürün veya hizmet olarak alınmıyor. Onun yerine çözümler, AR-GE, tasarım, üretim, entegrasyon, test, sertifikasyon gibi süreçlerden geçerek geliştiriliyor. İhale boyunca Bakanlığımız tüm süreçlerin içinde yer alıyor. Projeye yönelik yerlileşme hedeflerini biz belirliyoruz. Böylece yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını sağlıyoruz."

Ekosistemin topyekûn gelişmesini sağlamak için işi sadece yükleniciyle sınırlamadıklarını söyleyen Varank, süreci bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını dile getirdi.

Varank, savunma sanayisinde büyük başarılar elde edilen bu modeli, enerji, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere diğer tüm sektörlere yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "2018'de hayata geçirilen bu programla bugüne kadar birçok ürünü yerlileştirdik. Pentatlon sporunda kullanılan silah ve hedef sistemleri, elektronik izleme ve anlık takip sistemi yazılımı bunlardan birkaçı. Bunların yanında, meteoroloji radarı, uçuş simülatörü ve rüzgar türbinleri gibi birçok ürün için de çalışmalarımız tüm hızıyla deva ediyor." ifadesini kullandı.

"15 dakikada tam şarj olabilecek"

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs Sistemi ve Şarj İstasyonları Projesi'nin de SİP modeliyle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Varank, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in de yerli ve milli üretim adına önemli bir inisiyatif aldığını vurguladı.

Demir'in Türkiye'ye örnek olmayı tercih ettiğine işaret eden Varank şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı savunma sanayi firmalarından olan ASELSAN ve ülkemizin köklü kuruluşlarından TEMSA ile iş birliğine soyundu. Bu eserle birlikte Samsunlular kaliteli, çevre dostu, gürültüsüz ve modern bir hizmete kavuşacak. Proje tamamlandığında Samsun Büyükşehir Belediyesinin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. İlk faz sonunda 10 adet ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, Taflan-Havalimanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. Bu araçlar 15 dakikada tam şarj olabilecek. Araçlarda ASELSAN tarafından yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirilmiş batarya ve çekiş sistemleri kullanılacak. Bunun yanında, motor soğutma sistemi, araç kontrol bilgisayarı, sürücü gösterge paneli gibi birçok alt sistem de ASELSAN tarafından yerlileştirilmiş olacak."

Varank, böylelikle Samsunluların yerli, milli ve modern çizgilere sahip en son model elektrikli otobüslere kavuşacağını vurgulayarak, "Projenin hayata geçmesiyle birlikte, fosil yakıt ve bakım onarım giderlerinde Belediyemiz önemli bir avantaj ve tasarruf elde edecek. Çevre dostu bu araçlar, 200 bin kilogram karbon salınımını engelleyecek." dedi.

Karbon salınımının Avrupa Birliği'nin de gündeminde olduğunu belirten Varank, Samsun'da vizyoner belediyeciliğinin örneğinin görüldüğünü anlattı.

"Elektrikli araç piyasasında öncülerden olacağız"

Projenin ayrıca elektrikli araçlar ekosisteminin ivmelenmesinde de önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Varank, bu kapsamda kazanılacak tüm bilgi birikiminden sektörün kapasitesinin geliştirilmesi noktasında faydalanılacağını anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın geçen yıl tanıttığı Karsan ve ADASTEC'in ortak ürettiği sürücüsüz elektrikli otobüs girişimine de değinerek, bu gelişmelerle "Türkiye'nin Otomobili"nin de 2022 sonunda seri üretime hazır hale geleceğini ve ülkenin elektrikli otonom araç piyasasında öncü ülkelerden olacağını dile getirdi.

Bu yatırımların ülkenin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin en büyük teminatı olduğuna işaret eden Varank, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde bir gün bile boşluk bırakmak istemiyoruz. Tüm bu gayretlerimizin sonuçlarını da görüyoruz." dedi.

Varank, Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok büyüyen G20 ülkelerinden olduğunu, mayısta sanayi üretiminin de yıllık bazda yüzde 40, aylık bazda yüzde 1,3 arttığını belirterek, "Öncü göstergelere baktığımızda ikinci çeyrekte de ciddi bir büyüme oranı bekliyoruz. Dünya ekonomisinde yaşanan türbülansa rağmen, sanayimizin katkısıyla ülkemiz kısa sürede toparlanma kabiliyetini sergiledi. Pandeminin ekonomimiz üstündeki etkilerini bertaraf ederek kayıplarımızı telafi edecek ve inşallah milletimizin doğrudan hissedeceği, tüm kesimleri rahatlatacak refah yükselmesini önümüzdeki dönemde yaşayacağız." diye konuştu.

"SİP'ten azami düzeyde faydalanın"

Kaydedilen gelişmelere bütün illerin değerli katkılar sağladığına işaret eden Varank, "Bunu SİP kapsamındaki kamu alımlarıyla yaygınlaştırabilirsek ülkemiz vites yükseltecek." mesajı verdi.

Varank, belediyeler ve kamu kurumlarına SİP'ten azami düzeyde faydalanmaları ve böylelikle Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.

"2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamız ancak yerli ve milli teknolojilerle oluşturacağımız katma değer sayesinde mümkün olabilecek." diyen Varank, Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi'nin hayata geçmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Görgün ve Demir, projeye ilişkin protokolü imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirildi.