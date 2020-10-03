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Yerli aşıda son dakika müjdesi! İlk tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

03 Ekim 2020 Cumartesi - 18:57 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 19:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.


Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19  ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda  incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
 
İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep  telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
 
 
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı çalışmalarında  gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti:
 
"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile  ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir  tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut  Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması  başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması  safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum."
 
Koca, 19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana  virüs verildiğini belirterek, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu  oluşturulduğunu söyledi. Kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını  çizen Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs  verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit  edilmediğini kaydetti.
 
Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjenik hayvanın 4'ünün  öldüğünü, 5'inin akciğerlerinde virüsün tespit edildiğini vurgulayan Koca,  Erdoğan'a, "Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin  transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla  tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi.
 
Bakan Fahrettin Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin çalıştığı  ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına  ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi.
 
Koçak Farma'da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle  preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin  haberini veren Koca, şunları söyledi:
 
"Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs  çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar  için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı  olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının  da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları  çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle, üç tane aşının  insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş  olacağız."
 
Bulundukları tesiste üretimin de önemli olduğunu dile getiren Koca,  tesisin GMP şartları açısından yeterliliği bulunduğunu, bununla ilgili 2-3  haftadır yoğun bir gayret içerisinde olunduğunu aktardı.
 
Koca, tesiste üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını  belirterek, Adıyaman'da da benzer bir tesis olduğunu söyledi.
 
Bu tesisi de yakından takip ettiklerini dile getiren Koca, orayı da  üretim açısından hazırlıklı hale getirme gayreti içinde olduklarını aktardı.
 
Erdoğan'dan yerli aşı çalışmalarını yürütenlere teşekkür
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'nın anlatımları  üzerine, şunları söyledi:
 
"Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına  şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda  bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini  başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa  kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış  oluruz."
 
 
Erdoğan'a, aşıların enjektöre çekilmiş hali gösterildi
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının  enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları pazartesi günü  gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde takdim edeceklerini  bildirdi.
 
Aşılar hakkında bilgi vermeye devam eden Sağlık Bakanı Koca, şunları  dile getirdi:
 
"Birisi adenovirüs, Erciyes Üniversitesi Aykut Hoca'nın. Bir diğeri  yine inaktif olan aşı. Bir diğeri de Koçak Farma, Bakanlığımız tarafından  desteklenen bir diğer üçüncü inaktif aşı. Üç tane aşının enjektöre çekilmiş hali.  Bu araştırma ürünü, üretim için de hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki faz  çalışmasından sonra erken dönemde üretimin de yapılacağını, yeterli olduğunu, bu  anlamda bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yeterlilik aldığını  da söylemek istiyorum. Ayrıca Bakanlığımızın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumu'nun verdiği ruhsatın uluslararası düzeyde de dünyada geçerli olduğunu  özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü uluslararası kurulda TİTCK üye olduğu için  verilecek ruhsatın dünyada da geçerli olduğu son derece önemli bir nokta olacak." 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'yı dinledikten sonra  "Hayırlı olsun inşallah." dedi.
 
Sağlık Bakanı Koca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, suçiçeği, kuduz ve  verem aşıları için de hayvan çalışmalarının bittiğini, 1-2 hafta içinde insan  üzerinde deneme çalışmalarına başlayacaklarını, bu aşıları da özellikle  müjdelemek istediğini sözlerine ekledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda "İnşallah hayırlısıyla bu  neticeye kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşı
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