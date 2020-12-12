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Yerli aşıda kritik tarih! Bakan Koca açıkladı

12 Aralık 2020 Cumartesi - 22:29 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 22:50

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşma yaptı. Bakan Koca, "Yerli aşıda faz-2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak." dedi.


Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik.
 
Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.
 
Yerli aşıda faz-2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak.

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