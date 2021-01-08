Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz- 2 çalışmalarında gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor. Faz-2 kapsamında aşının gönüllü uygulamasının bu ay içinde başlayacağı belirtildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.

Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi. Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı.