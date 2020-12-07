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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi! Özel dolapta saklanıyor...
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı odayı DHA görüntüledi.
ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.