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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi! Özel dolapta saklanıyor...

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı odayı DHA görüntüledi.

Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi! Özel dolapta saklanıyor... ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. 
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