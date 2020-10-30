Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli kovid 19 aşısı son durum…

Çin'den dünyaya yayılan ve mart ayından beri ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası aşı çalışmaları hız kazandı. Birçok ülke gibi Türkiye de yerli aşı için düşmeye bastı. Yerli kovis 19 aşısı ne zaman çıkacak, sorusuna yanıt aranırken aşı ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte Yerli aşı son durum…

Yerli aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili 16 aşının çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle deneysel araştırma laboratuvarımız da önemli. Uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar. Bugün ziyaret ettim. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonu için sterilite ve standardizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Bu hafta sonu itibarıyla istenilen şekliyle tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak." ifadelerini kullandı. Yerli aşı ne zaman çıkacak, sorusu sorulurken aşı ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte yerli kovid 19 aşısı son durum…

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı yerli aşı için ‘’İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız.’’ dedi.

YERLİ KOVİD 19 AŞISI SON DURUM

Yerli aşının son durumu ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, şu ana kadar herhangi bir ciddi yan etkinin olmadığın dile getirerek, ‘’Muhtemelen kasım sonunda bağışıklık durumu konusunda bir bilgilenmemiz olur. Bu aşılarla ilgili de aralıkta Sinovac dediğimiz virülansı azaltılmış olan aşıyla ilgili de 5 milyon gibi eğer başarılı olursa istediğimiz şekilde sonuç alınırsa aralık ayında 5 milyon aşıyı uygulama şansımız olacak. Devamında ocak, şubat ve mart itibarıyla da devam ediliyor olacak. Pfizer için de aynı şekilde görüşmelerimiz var. Bizim aşımız da nisan ayı gibi devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse. En az 3-4 aşının bir noktaya geleceğini uygulama şansı elde edebileceğimizi düşünüyorum." İfadelerini kullandı.