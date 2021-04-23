Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı faz 3 ne zaman?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor. Kovid 19 salgının Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren Türkiye’de yerli aşı çalışmaları başladı. Yerli inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 çalışması ise yakında zamanda başlıyor. İşte yerli aşı hakkında merak edilenler…

Yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması için tarih verildi. Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışması için hazırlıklara başladı. Çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK, FAZ 3 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Ayrıca bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İntranazal sprey olarak uygulanan Kovid-19 aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.



Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.