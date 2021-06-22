Yerli aşı ile ilgili flaş gelişme! Ve başladı

Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 aşamasına geçildi. Canlı bağlantıyla gönüllüye yapılan ilk aşıyla Faz-3 aşaması başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının adının 'TURKOVAC' olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında yürütülen Ankara Şehir Hastanesi'ndeki programa çevrimiçi olarak katıldı. Erdoğan, "Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu söyledi.