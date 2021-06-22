Yerli aşı ile ilgili flaş gelişme! Ve başladı

Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 aşamasına geçildi. Canlı bağlantıyla gönüllüye yapılan ilk aşıyla Faz-3 aşaması başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının adının 'TURKOVAC' olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında yürütülen Ankara Şehir Hastanesi'ndeki programa çevrimiçi olarak katıldı. Erdoğan, "Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: "Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının adı TURKOVAC."— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2021
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:
Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşı da özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçmiş olacağız. İlk gönüllümüz Yasin bey yanımızda arz ediyorum.