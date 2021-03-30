30 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 0.16 EURO 9,7530 0.89
USD 8,3030 1.26 ALTIN 446,740 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yerleşik yabancılardan maskesiz parti! Hepsi beyaz kıyafet giyip halay çekti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) |  30 Mart 2021 Salı - 16:14 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 16:14

Antalya'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.


Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.
 
Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor. Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı.
 
Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi. Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
 
e8d715a0ed63f882a6b954b8924e4677.jpg (600×977)
 
9fb1b2ae2d6ce39315a3a1f5341f964e.jpg (600×943)
 
1144b1caa613533d8ac462345304da92.jpg (600×1002)
 
f3d0ce8b1ed6fa87f75360bc2a904dc7.jpg (600×913)

ETİKETLER

Antalya doğum günü maskesiz parti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.