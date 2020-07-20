Yerel yerleştirme nedir? Lise yerel yerleştirme nasıl yapılır? (Lise yerel yerleştirme robotu)

LGS tercihleri merkezi ve yerel yerleştirme olarak ikiye ayrılıyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlayınca, öğrenciler yerel yerleştirme konusunda araştırma yapmaya başladı. Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme nasıl olacak 2020? LGS yerel yerleştirme kriterleri 2020…

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. LGS sonuçlarının belli olması ile birlikte, yerel yerleştirme de merak konusu oldu. İkamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistem Yerel Yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme nasıl olacak? İşte Yerel yerleştirme ve LGS yerel yerleştirme kriterleri 2020

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmamaktadır.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

MEB YEREL YERLEŞTİRME EKRANI

YEREL YERLEŞTİRME ROBOTU

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR

Liseye yerleşme yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar şeklinde 3 ana başlıktan oluşur. Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını ise doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar.

Okul türünden en fazla 3 okul seçme hakkı bulunmaktadır.