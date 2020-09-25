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Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti!

DHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 11:55

Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fenalaşan Toru corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Şanlıurfa merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti. Öte yandan, İbrahim Toru'nun 14 gün önce Twitter hesabından, "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.
 
Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
 
Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.
 
14 GÜN ÖNCE BU FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ...
 
Öte yandan İbrahim Toru 11 Eylül'de Twitter hesabından "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.
 
 
İbrahim Toru, 1 hafta önce de Instagram hesabından "Hastanede covid 19 tedavimiz 9. Günde devam ediyor ates¸im 41:8 den bazen normal seviye bazı aralıklarla 39:20 kadar c¸ıkıyor viru¨s cigere inmis¸ intihap ve zatu¨re c¸evirdi bi kac¸ gu¨n daha hastanede yatacagˆız dualarınızla ins¸allah daha iyi olacagˆım..." paylaşımında bulunmuştu.

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