Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti!

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Şahsiyetiyle, çalışkanlığıyla her zaman milli iradenin yanında duran, Şanlıurfa'nın sevilen ismi Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. pic.twitter.com/fJdVrNyi24