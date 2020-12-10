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Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok
Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonu sırasında sütun başlarında gergi boşlukları belirlenirken çökme riski tespit edildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Bizim şu an itibarıyla bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok" dedi.
Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı bölümünde yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, Cumhuriyet geç dönem restorasyonunda yapılan gergi elamanlarının, sütün başlarında son bulduğu ve devamlılık oluşturmadığı tespit edildi.