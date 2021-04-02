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Yeraltının gizemli şehri! İçinde dünyanın en eski akıl hastanesi de var
Derinkuyu, tarihi Kapadokya bölgesi içindeki en özel yerlerden biri. Roma döneminde kalma yapıların bulunduğu bu yeraltı şehri 1963 yılında tesadüfen bulundu. İçinde kiliselerin, kamusal alanların ve aynı zamanda dünyanın en eski akıl hastanesinin de bulunduğu Derinkuyu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. İşte bu tarihi rota hakkında bilmeniz gerekenler.
Antik çağ'da adı Melogobia olan Derinkuyu, Kapadokya bölgesinin en tarihi yerlerinden biri. Geçmişi milattan önce iki bin yıl öncesindeki Hitit dönemine kadar uzanan Derinkuyu, Roma döneminde önemli bir yerleşim yeri haline gelir.