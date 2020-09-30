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YEP'te siber tehditlere 'kalkan' hazırlığı

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:22 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 11:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor.


Yeni Ekonomi  Programı'na göre,  Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hayata  geçirilecek. Siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli hedef olacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023  dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) siber tehditlerin etkilerinin  azaltılması amacıyla 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem  Planı'nın hayata geçirilmesi öngörüldü.
 
 AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulusal Siber Güvenlik  Stratejisi ve Eylem Planı, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik  eylemler, siber savunmanın güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması, siber  suçlarla mücadele, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, milli güvenlik  ve siber güvenliğin entegre edilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve  farkındalığın sağlanması amaçlarına odaklanılarak hazırlandı.
 
Söz konusu planda siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli  hedef olacak. Ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir siber  ortamın oluşturulmasının amaçlandığı planla, ülkenin siber güvenlik alanında  mevcut durumunu daha da ileriye taşıyarak uluslararası seviyede en üst sıralarda  yer alması sağlanacak.
 
Yerli ve milli çözümler ön planda
 
Siber güvenliği sağlayacak kritik teknoloji ürünlerinin milli  imkanlarla üretilmesi, dışarıdan temin edilecek ürünlerde gizliliğin ve  güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemleri içeren plan, ulusal siber uzayda hizmet  sağlayan, veri işleyen ve bilgi sunumunda rol alan yazılım, donanım ve ağda  gizliliğin, güvenliğin ve mahremiyetin korunmasını sağlayacak.
 
Plan, toplumun siber güvenlik konusunda farkındalığının düşük olması,  kişisel güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda kişisel bilgilerin ele  geçirilmesi ve yok edilmesi risklerine karşı önlemleri içerecek.
 
  

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YEP siber tehdit Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı
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