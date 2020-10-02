Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlar yükselecek. Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberdeydi. Kim kaç lira zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak? YEP'le 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belli oldu. Yeni Ekonomi Programı kapsamında paylaşılan verilere göre, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna rakama bağlı olarak, 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı 4,49 olarak gerçekleşecek. 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi YEP enflasyon beklentisiyle aynı olursa, en düşük memur aylığı ve memur aylığı ne kadar olacak? İşte YEP enflasyon bekletişine göre en düşük memur ve memur emeklisi maaşları…

Memur ve meur emeklileri merakla bekliyordu. Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 29 Eylül’de açıklanması ile birlikte rakamlar netleşmeye başladı. Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'le 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi. Bakan Albayrak, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5’e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir. Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi enflasyondaki düşüş eğiliminde belirleyici olacaktır’’ ifadesini kullandı. Peki, YEP enflasyon beklentisine göre en düşük memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak?

YEP’E GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünüyor. Yeni Ekonomi Paketi’ndeki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı artabilecek. YEP’teki yüzde 10,5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4,49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 0,49 enflasyon farkıyla yüzde 3,49'a çıkacak.

Yüzde 3,49'a enflasyon farkı oluşursa en düşük memur maaşı 3 bin 849 TL, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 3 OLURSA, MAAŞLAR NE KADAR OLUR?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

523 TL AİLE YARDIMI

YEP enflasyon beklentisine göre enflasyon farkı yüzde 3,49 olursa, zam ile eş yardımı 351,09 liradan 363,34 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,93 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,97 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 505,55 lira aile yardımı alırken, bu tutar 523,2 liraya ulaşacak.