Yenilenen Tucson 2. çeyrekte geliyor!

Hyundai Tucson'un yeni N Line versiyonu tanıtıldı. Yeni Tucson N Line da tıpkı standart model gibi keskin çizgilere, dik açılara ve belirgin geçişlere sahip hatlara sahip. Yedi farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan Tucson N Line’da isteğe bağlı olarak parlak siyah tavan renk seçeneği de opsiyonel olacak. Geleneksel olarak N Line logolarıyla başlayan değişimleri, sportif direksiyon simidi, N Line logolu spor koltuklar ve kırmızı dikişli süet/deri döşemeler takip ediyor. Krom ve metal aksesuarlarla desteklenen iç mekanda kullanılan siyah tavan döşemesi de sportfiliği iki katına çıkarıyor.

265 beygir gücü var



Tucson N Line, tamamen Avrupa'da geliştirilip test edilen bir model. Bu sebeple, öncelikli olarak bölgedeki müşterilerin beklentileri göz önüne alınarak üretiliyor. Maksimum verimlilik için beş farklı Hyundai Smartstream motorla donatılan otomobilde, sadece 1.6 litrelik hacme yer veriliyor. Ülkelerin satış stratejileri ve müşteri tercihlerine göre farklılık gösteren bu motorlar arasında en dikkat çeken ünite,1.6 litrelik 265 PS gücündeki Plug-in Hybrid. Aynı motorun 230 PS gücündeki bir hybrid versiyonu daha bulunurken ayrıca 48V Hafif Hibrit ile donatılan 180 veya 150 PS’lik seçenekleri de var. Elektrifikasyon destekli olmayan turbo beslemeli, benzinli 1.6 T-GDI seçenek 150 PS güç üretirken, 136 beygir gücündeki 1.6 litrelik dizel ünite ise 48V Hafif Hibrit tekknolojisi ile donatılmış. Yeni Tucson N Line, 2021 2. çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Hibrit ve Plug-in Hybrid versiyonlar ise yaz aylarında showroomlardaki yerini alacak.