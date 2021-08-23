Yenilenen SEAT Arona’nın fiyatı belli oldu!

SEAT’ın kompakt crossover modeli Arona, yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni SEAT Arona’nın 1.0 EcoTSI 110HP DSG Style seçeneği 235.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla sunuluyor. 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan 1.0 litrelik EcoTSI motor, 110 HP üç üretirken 200 Nm tork sağlıyor ve 4,8 lt’lik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 km/s’ye yalnızca 10,8 saniyede çıkan otomobil maksimum 190 km/h hıza ulaşabiliyor. Arona’da Style, Xperience ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor. Yenilenen tasarımıyla güçlü ve dinamik bir görünüşe kavuşan Arona, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Daha sportif hatlar

Yeni SEAT Arona’nın dış tasarımı, SUV kimliğini daha çok vurgulayacak şekilde yenilendi. Otomobilin ön tarafında yeni bir ön ızgara ve yeni bir tampon yer alıyor. Donanımlara göre değişik renklere sahip olan yeni ön spoiler ise yeni SEAT Arona’ya daha sportif bir duruş katıyor.Otomobilde standart olarak sunulmaya başlanan EcoLED ön farlar ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Full LED mercekli ön farlar, otomobilin ön tasarımını güçlendirirken aynı zamanda daha iyi bir görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Yeniden tasarlanan ve konumlandırılan LED ön sis farları da araca daha karakteristik bir duruş katmış.3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği yeni Arona’da ilk defa sunuluyor.

İç tasarımda değişim

Arona’nın iç tasarımı, kullanıcılarını yeni bir yöne doğru götüren bir devrim niteliğinde. Kalite hissini iyileştirmek için yeniden tasarlanan iç mekan, malzemelerin, bağlantılı teknolojilerin ve aydınlatma sistemlerinin de eklenmesiyle baştan yaratıldı.Yeni bilgi-eğlence sistemi, iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25” genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9,2” genişliğinde alınabiliyor. SEAT’ın diğer modellerinden de tanıdık olan 10,25” Dijital Gösterge Paneli de Yeni Arona’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor. Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon simidiyle tamamlanan yumuşak ön göğüs, yenilenen iç tasarımı tamamlıyor. 400 litrelik bagaj hacmine sahip olan yeni Arona’da yük alanı, aynı zamanda pratiklik de sağlıyor.