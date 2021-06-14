Yenilenen NX SUV kasımda Türkiye’de!

Lexus adına yeni bir dönemin sayfasını açan tamamen yeni NX, markanın iç ve dış tasarımında gittiği yeni yönü temsil ediyor. Yeni Lexus NX, Avrupa pazarında 2021’in son çeyreğinde satışa sunulacak ve Türkiye pazarına da Kasım ayında giriş yapacak.Yeni nesil Lexus NX SUV, markanın ilk plug-in hibrit motoru dahil olmak üzere yeni motor seçenekleriyle birlikte daha dinamik bir sürüşe sahip. Yeni nesil multimedya ve bağlantı sistemleriyle donatılan NX; gelmiş teknolojiler, güvenlik ve konfor özellikleriyle sunulacak.

170 bin üzerinde sattı



Yeni NX, 2014 yılında tanıtılan ve 170 bin adedin üzerinde satışla Avrupa’da Lexus’un büyümesine büyük katkı sağlayan ilk nesil NX’in yerini alacak. Lexus, bu başarıyı devam ettirmek ve günümüzde araçlarından çok daha fazlasını bekleyen müşterilerini etkilemek adına NX’i adeta yeniden keşfetti. Performans, yol tutuş ve verimlilikte büyük bir ilerleme kaydedildi ve aracın yüzde 95’inin yenilenmesiyle büyük bir değişime imza atıldı.Yeni NX, Lexus’un tasarım dili olan L-finesse felsefesine bağlı kalmasıyla birlikte önemli bir evrimin başlangıcını temsil ediyor. Yeni model, ilk NX’in yenilikçi görünümünü daha ileriye taşıyarak daha sofistike, daha dinamik ve daha kaslı bir karakter ortaya koyuyor.

Yeni NX, ilk nesil modele göre 20 mm daha fazla uzunluğa, 30 mm daha fazla dingil mesafesine, 20 mm daha fazla genişliğe ve 5 mm daha fazla yüksekliğe sahip. Bu ölçüler mühendislik açısından optimum yerleşimi sağlarken, kabinde daha fazla yaşam alanı ve arkada daha geniş bir hacim elde edildi. Yeni GA-K platformu aynı zamanda ağırlık merkezinin de 20 mm aşağıya çekilerek daha dinamik sürüş elde edilmesine katkı sağladı.





İlk plug-in hibriti



Yeni NX, Lexus markasını evrimleştiren statüsüyle birlikte daha geniş motor seçeneklerini ve yeni teknolojileri sınıfının en iyi performansıyla birleştiriyor. Yeni motor seçenekleri arasında Lexus’un ilk plug-in hibrit motoru da yer alıyor ve bu motor segmentinde güç, verimlilik ve elektrikli sürüş kapasitesiyle bir referans noktası olacak. Lexus’un 15 yıldan daha uzun süredir hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ olarak isimlendirildi. NX 450h+’ın hibrit sistemi; dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile kombine ediyor.