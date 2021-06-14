Yenilenen Jeep 459.9 bin TL’den showroomlara iniyor

Yenilenen Compass; Türkiye’de satışa sunuldu. Jeep Türkiye Maarka Direktörü Özgür Süslü yılı, geçen seneye oranla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Jeep markası ile 2020 yılında %100’e yakın büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü, ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa’da 2009 yılından günümüze 6, Türkiye’de ise 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduğunun da altını çizdi. Süslü “Son dört yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde 22’den, yüzde 31’e yükselen SUV pazarında konumunuzu güçlendirmak stiyoruz ” dedi.

2 bin adet satacak



Bu sene 2 bin adet Compass satışı gerçekleştirerek, kompakt SUV segmentinin en iyi oyuncusu olacağız” diyen Süslü; yenilenen Jeep Compass’ı dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunduklarını da sözlerine ekledi. Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonundan oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlara inecek.



Motor seçenenekleri



Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı “Jeep Compass’ın markanın ruhunu yansıtan 7’li ızgarasının formunda yapılan değişiklik, araca 3D bir görünüm kazandırdı. Yeni krom çerçeveli ızgara ve yeni ön tampon tasarımıyla; Compass, bir önceki nesline göre daha kaslı ve daha güçlü bir görünüm kazandı. Tasarımı değişen Bi-Xenon farlar ise yerlerini daha yüksek enerji verimliliği sağlayan Led farlara bıraktı. Compass’ta 1,3 lt ve 150 HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1,3 lt motorun gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor” dedi.