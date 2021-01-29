Yenilenen Honda PCX125 29.8 bin TL'den geliyor!

Yeni PCX125 Şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL’den satışa sunulacak. Honda’nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu model o günden bu yana Türkiye de dâhil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetten fazla sattı. Yeni Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere sahip oldu. Yeni PCX125, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT Şanzımanı, Start&Stop Sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C Soketi gibi özelliklere sahip olacak.

8.1 lt depo var



Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8.750 d/d’da 9,2 kW güç üreten motor, 6500 d/d’da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yeni Honda PCX125, 8,1 litrelik depoya sahip.