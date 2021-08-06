Yeniköy Termik Santrali yangın son durum! Milas Yeniköy Termik Santrali kimin, ne zaman yapıldı? Yangın Termik Santraline ulaştı mı?

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin sahasının alevlere teslim olmasının ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan bu sefer Yeniköy Termik Santrali için uyarı yaptı. Tokat, "Yangın, yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor" dedi. Peki, yangın termik santrale ulaştı mı? Milas Yeniköy Termik Santrali kimin, ne zaman yapıldı? Yeniköy Termik Santrali yangınında son durum…

Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevler hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangın 11 saat sonra söndürüldü. Türkiye'yi tedirgin eden santral yangın söndürülürken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yangının Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Tokat, mesajında "Yangın, Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı. Milas Yeniköy Termik Santrali kimin, ne zaman yapıldı? Yeniköy Termik Santrali yangın son durum, yangın termik santrale ulaştı mı?

YANGIN TERMİK SANTRALE ULAŞTI MI?

BELEDİYE SON DURUMU PAYLAŞTI

Öte yandan Milas Belediyesi yangınla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Akçakaya Mahallesi'ne yangın ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın köy merkezine ulaştı. Gürceğiz Mahallesi'nde yurttaşlar tahliye ediliyor. Yangın Gürceğiz Mahalle Merkezine doğru ilerliyor. Yurttaşlar acil arazöz ve TOMA desteği istiyor. Bayır Mahallesi'ne tahliye kararı verildi. Bayır Mahallesi tahliye ediliyor, yangının yeni rotası, rüzgarın yönü baz alındığında yangın kuzeye doğru ilerliyor. Yangının kuzeye doğru seyri Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit ediyor. Bu durum çok tehlikeli.

Son gelişmelere göre ise Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.

SANTRALDE YANGIN ÖNLEMLERİ

Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

MİLAS YENİKÖY TERMİK SANTRALİ KİMİN, NE ZAMAN YAPILDI?

Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi’nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.

Yeniköy Termik santralinde 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik santralinde de 3 ünitesi ile 630 MW olmak üzere toplamda 1050 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %5 ‘ini karşılayan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi’nde yer alan önemli bir ekonomik faktördür. Teknik ve çevre standartlarına uygun olarak işletilmekte olan santralin yanı sıra kömür sağlayan, kömür madenlerinin tek bünyede birleşmesinden oluşmuş Yeniköy Linyit Maden İşletmesi bulunmaktadır.

Güçlü alt yapımız,alanında uzman profesyonel kadromuz ve çağdaş yönetim anlayışımızla ülkemize büyük değerler kazandırmak için heyecan ve tutku ile yola çıktık.

Yeniköy Termik Santrali 2 adet üniteden oluşmakta olup ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 420 MW gücündedir. 1. Ünite 1986 yılında ve 2. Ünite de 1987 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 2.730.000.000 kWh’dir.

Yeniköy TS’ye ait her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kuleli soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.

Ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 13.600 tondur.

Üretilen enerji 380 kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte sisteme verilmektedir.