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Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durduruldu!

08 Ocak 2021 Cuma - 13:31 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 13:31

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama ile Yenikapı-Hacıosman arasındaki metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle durdurulduğu açıklandı.


Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
 
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
 
Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.
 

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