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Yenidoğan ölümlerinin yüzde 50'si preterm doğum kaynaklı

17 Kasım 2020 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 17:12

SBÜ Ümraniye EAH Neonatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İlke Mungan Akın: - "Prematürelik, yenidoğan ölümlerinin hala yaklaşık yüzde 50'sinden sorumludur diyerek, "Türkiye'de doğum sonrası toplum kaynaklı Kovid-19 enfeksiyonu bulaşan 37 yenidoğan bebekle ilgili verileri ekimde Pediatric Infectious Disease dergisinde yayınladık. Bu bebeklerin ciddi oksijen ihtiyacı olduğunu ortaya koyduk" dedi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği İdari ve Eğitim  Sorumlusu Doç. Dr. İlke Mungan Akın, prematüreliğin yenidoğan ölümlerinin hala  yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Akın, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı  değerlendirmede, normal bir gebelik sürecinin 40 hafta sürdüğünü hatırlatarak,  37. hafta tamamlanmadan doğan tüm bebeklere prematüre bebek, bu bebeklerin  doğumuna da preterm doğum denildiğini ifade etti.

Dünyadaki tüm gebeliklerin yüzde 10-12'sinin preterm doğumla  sonuçlandığını aktaran Akın, bunun "Türkiye için yılda 150 bini aşkın preterm  doğum, dünyada ise yılda 15 milyon prematüre bebeğin doğması" anlamına geldiğini  kaydetti.

Akın, preterm doğumun gebe kalabilen her kadının başına  gelebileceğini, anne ya da bebek kaynaklı olabileceğini söyledi.

Anneden kaynaklanan nedenleri, "adolesan yaş ya da ileri anne yaşı,  çoğul gebelik, kronik hastalıklar (diyabet, kalp, yüksek tansiyon, kan, karaciğer  ve böbrek hastalıkları), gebeliğin son döneminde geçirilen enfeksiyon  hastalıkları" şeklinde sıralayan Akın, bebekten kaynaklanan sebepler arasında en  sık rastlananın ise anne karnındaki gelişimin durması olduğunu dile getirdi.

Prematüre bebeklerin doğum ağırlıklarına ve haftalarına göre  sınıflandırıldığını aktaran Akın, doğum ağırlığı 1500-2500 gram arasındakilerin  "düşük doğum ağırlıklı", 1000-1500 gram arasındakilerin "çok düşük doğum  ağırlıklı", 1000 gram altındakilerin "aşırı düşük doğum ağırlıklı", doğum haftası  34-37 arası olanların "geç prematüre", 32-34 hafta arası olanların "orta derece  prematüre", 32 haftadan önce doğanların ise "ileri derece prematüre" olarak  adlandırıldığını kaydetti.

İlke Mungan Akın, prematüre bebeklerin doğum ağırlıkları ile anne  karnında geçirdikleri süre kısaldıkça ve kendilerine en iyi şekilde bakabilecek  yenidoğan hekimlerinin bulunduğu hastanelerde doğmadıkları müddetçe dış dünyada  daha sıkıntılı günler yaşayabileceklerine dikkati çekti.

"Enfeksiyon ilişkili erken doğumlarda annenin sağlık durumu hızlıca  toparlayabilir"

Doç. Dr. Akın, prematüre bebeklerin erken dönemde akciğer, kalp,  böbrek, mide-bağırsak sistemi ve enfeksiyon sorunları yaşayabileceklerini, uzun  dönemde de solunumsal problemler, görme-işitme kayıpları, bilişsel fonksiyonlarda  yetersizlik ve serebral palsi gibi durumlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.

Preterm doğum sonrası anne ve bebeğini bekleyen sürece ilişkin Akın,  şöyle konuştu:

"Eğer preterm doğum anne kaynaklıysa örneğin annenin kontrolsüz  şekilde yükselen tansiyonu ya da bununla ilişkili nöbet geçirmesi gibi bir durum  varsa annenin yoğun bakım takibi gerekebilir. Durdurulamayan, çoğunlukla  enfeksiyon ilişkili erken doğumlarda annenin sağlık durumu hızlıca  toparlayabilir. Ancak özellikle 32 haftadan önce ve 1500 gramdan daha küçük  ağırlıkta doğan bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, kuvöz dediğimiz ısı  ve nemlerini koruyarak sürekli gözlemlenebilmelerini sağlayan cihazların içinde  solunum ve beslenme desteği sağlanarak çok hassas bir şekilde büyütülmeye  çalışılır. Bu bebekler ne kadar küçükse o kadar fazla problem yaşarlar ve o kadar  uzun süre yoğun bakımda kalmaları gerekir."

İlke Mungan Akın, prematüre doğumların hepsine engel olunamayacağını  fakat bir kısmının gebelik esnasında kadın doğum hekimince annenin yakından takip  edilmesi ve enfeksiyonlarının önlenmesi ile engellenebileceğini kaydetti.

Sağkalım oranları doğum haftası ve ağırlık arttıkça yükseliyor

Doç. Dr. Akın, Türkiye'de, prematüre bebeklerin hayatta kalma ve  sağlıklı sağkalım oranlarının dünya verilerinden çok farklı olmadığını  belirterek, "Sağkalım oranları bebeklerin doğum haftaları ve ağırlıkları arttıkça  belirgin şekilde yükselmektedir. Son 20 yılda yaşayabilirlik sınırı 28 haftadan  23 haftaya indi. 10 yıl önce 25-26 haftalık bebeklerin sağ kalım oranları yüzde  53, 27-28 haftalık bebeklerin yüzde 70 iken son yıllarda bu oranlar sırasıyla  yüzde 65 ve yüzde 85'e çıkmıştır. Öte yandan, prematürelik, yenidoğan ölümlerinin  hala yaklaşık yüzde 50'sinden sorumludur." diye konuştu.

Preterm doğum riski olduğunda, gebenin hastaneye yatırıldığını,  kendisine sıvı desteği, antibiyotik ve rahim kasılmasını engellemeye yönelik  tedaviler uygulandığını anlatan Akın, erken doğum gerçekleştiğinde, bebeğin  akciğerlerini geliştirecek steroid içerikli bir ilacın enjeksiyonu ile solunum  sıkıntısının ve bununla ilişkili olarak tüm organlarının olgunlaşma sürecinin  hızlandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Kovid-19 bulaşan bazı yenidoğanlarda ciddi oksijen ihtiyacı olduğu  görüldü

Doç. Dr. İlke Mungan Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sürecinin preterm doğum yapan anneler ve prematüre bebekleri üzerindeki  etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizde Kovid-19 enfeksiyonunun başladığı 2020'nin ilk yarısında  hastalığı geçiren 125 gebe ve bebekleriyle ilgili ağustosta European Journal of  Pediatrics'te Türk Neonatoloji Derneği önderliğinde yayınladığımız çok merkezli  çalışmamızda da belirttiğimiz gibi hastalığı geçiren bu gebelerde prematüre doğum  yapma ihtimalinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi."

Anne adaylarını, pandemi döneminde kendilerini ve bebeklerini  koruyabilmeleri için maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve el  temizliğine özen göstermeleri, mümkün olduğunca kendilerini yakın çevrelerinden  dahi izole etmeleri konusunda uyaran Akın, aynı önlemlerin doğum sonrasında da  sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk kültüründe yenidoğan bebeği kutlamak için evlere ziyarete  gidildiğini hatırlatan Akın, salgın sürecinde bu ziyaretlerin hem bebek hem anne  için sorun teşkil edeceğini vurguladı.

Türkiye'de doğum sonrası toplum kaynaklı Kovid-19 enfeksiyonu bulaşan  37 yenidoğan bebekle ilgili verileri de ekimde Pediatric Infectious Disease  dergisinde yayınladıklarına işaret eden Akın, "Bu bebeklerin ciddi oksijen  ihtiyacı olduğunu ortaya koyduk ki bu tüm dünya verileri içinde sayısal olarak  oldukça dikkat çekiciydi." dedi.

Doç. Dr. Akın, bir prematürenin sağlıkla yaşayabilmesinin sevgi,  sabır, bilgi, teknoloji ve hepsinden önemlisi bir ekip işi olduğunun bilinmesi  gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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Yenidoğan ölümleri preterm preterm doğum
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