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Yenidoğan bebeğini çöpe atan anneyle ilgili flaş karar!

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 22:22 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 22:22

Çanakkale'de yenidoğan erkek bebeğini çöp konteynerine atan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bir  bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma  kapsamında gözaltına alınan anne E.Ç, erkek arkadaşı M.P. ile E.Ç'nin anne ve  babası D.Ç. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
D.Ç. ile A.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından, M.P ise adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.
 
Anne E.Ç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 
Olay
 
Kepez beldesinde dün akşam bir çöp konteynerinden bebek sesi duyan  vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan  incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy  Çanakkale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, bebeğin  annesi E.Ç, erkek arkadaşı M.P ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'yi  gözaltına almıştı.

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Çanakkale çöp konteyneri anne
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