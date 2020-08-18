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Yeniden bir aradalar!

18 Ağustos 2020 Salı - 15:26 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 15:26

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer alacak.


Corona virüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Corona virüsüne karşı dikkat çekmek ve çalışmalara destek vermek için de birbirinden ünlü isimler çeşitli projelere imza atıyor.
 
Bu projelerden biri Hollywood’un ünlü isimleri Jennifer Aniston ve Brad Pitt’i yıllar sonra bir araya getiriyor.
 
2001 YILINDAN BERİ İLK KEZ 
 
1982 yapımı ‘Fast Times At Ridgemont High’ filminin, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerle okuması yapılacağı duyurulmuştu.
 
Bu kadroya son olarak Brad Pitt ve Jimmy Kimmel’ın da dahil olduğu açıklandı. Böylelikle sık sık barışacakları yönünde iddialar çıkan Pitt ve Aniston, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer almış olacak.
 
2005'TE BOŞANMIŞLARDI 
 
 1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında evlendikten sonra 2005 yılında boşanmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak Brad Pitt'in, Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra Pitt ile 'Mr. and Mrs. Smith' filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

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