Yeniden başlıyor! 1 Temmuz'dan itibaren, ücretsiz...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.

Yüz yüze danışmanlık hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz ’dan itibaren tekrar başlayacak.

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmeye amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde, bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

ASDEP Hane ziyaretleri başlıyor

Koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında ASDEP personelleri ile gerçekleştirilen hane ziyaretlerine de 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayacak. Hane ziyaretleri gerekli sağlık şartlarına dikkat edilerek yapılacak.

ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor.

2.634 ASDEP görevlisi bugüne kadar 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152.817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.

Öte yandan, vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için verilen psikososyal destek hizmeti de Bakanlık tarafından verilmeye devam edecek.