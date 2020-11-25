25 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.326 0.35 EURO 9,5110 -0.14
USD 7,9890 -0.20 ALTIN 467,010 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni Zelandalı bilim insanları, sönmüş bir yanardağı evleri ısıtmak için kullanmayı hedefliyor

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 15:01 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 15:01

Yeni Zelanda'da bilim insanları, yaklaşık 11 milyon yıllık sönmüş Dunedin Yanardağı'nın iç tabakalarında kalan sıcaklığı evleri ısıtmak için kullanmayı planlıyor.


"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, Dunedin kentindeki  Otago Üniversitesinden jeoloji uzmanları, yanardağın iç kısımlarındaki mevcut  sıcaklıktan jeotermal enerji kaynağı elde edilmesi durumunda, karbon temelli  yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.
 
Uzmanların, Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığına teslim  edecekleri, henüz tasarım aşamasındaki projeye göre, yanardağa iki farklı  bölgeden 500 metre derinliğinde keşif kuyuları açılacak.
 
Söz konusu kuyular, halihazırda katılaşmış magma tabakasının altında  kalan tortuları izlemek ve oradaki ısıyı analiz etmek için açılacak.
 
Analizlerden olumlu sonuç alınırsa o bölgeye su pompalanacak ve orada  ısınan su evlerin ısınması için kullanılacak.
 
Projede yer alan bilim insanlarından Mike Palin, Bakanlığın gelecek  mart ayına kadar değerlendirmesini tamamlayacağını ve gerekirse çalışmanın daha  da geliştirilmesini talep edeceğini söyledi.
 
Palin, "Yakıt maliyetlerindeki azalmalar doğrudan ekonomik faydaya  dönüşecek" dedi.
 
Bilim insanları, Bakanlığın projeye "zekice fikirler programı"  çerçevesinde 700 bin dolar destek sağlamasını bekliyor.
 

ETİKETLER

Yeni Zelanda yanardağ ev
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.