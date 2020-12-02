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Yeni Zelanda, küresel ısınmayla mücadele için "acil iklim durumu" ilan etti

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 12:00 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 12:00

Ülke basınındaki habere göre, Başbakan Jacinda Ardern'in "iklim acil durumu" ilan etmek için sunduğu ve Küresel iklim krizine bir an önce yanıt verilmesini öngören karar tasarısı Mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.


Çevreci politikalarıyla bilinen Ardern, atık ve emisyonları azaltarak  örnek oluşturacakları sözünü verirken, "Meclis ve hükümet, kendi emisyonlarını  azaltıp 2025 yılına kadar karbon nötr hale gelerek Yeni Zelanda ekonomisinin  diğer sektörleri için nelerin mümkün olduğunu gösterecek." dedi.
 
Kamunun karbon nötr politikaların gerçekleştirilmesinde öncü olacağını  vurgulayan Ardern, "Kamu sektörünün 2050 yılına kadar hepimizin ulaşması gereken  standardı belirleyen bir örnek olması gerekiyor ve öyle olacak." ifadesini  kullandı.
 
Radio New Zealand'a göre, bu kapsamda, hükümetin en büyük ve en aktif  kömür kazanlarını aşamalı olarak kaldırması, devlet kurumlarının elektrikli  araçlar satın almalarını ve araç filolarını küçültmelerini talep etmesi  bekleniyor.
 
Yeni Zelanda'da Meclis, geçen yıl, iklim değişikliğiyle mücadele  kapsamında sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi amaçlayan  "sıfır karbon yasasını" kabul etmişti.
 
Ardern, 17 Ekim'de yapılan genel seçimlerden oyların yüzde 49'unu  alarak zaferle çıkmayı başarmıştı.
 
Yeni Zelanda'nın 3. kadın başbakanı olan 40 yaşındaki Ardern, geçen  yıl Christchurch kentinde Müslüman cemaati hedef alan terör saldırısındaki  duyarlı tavrı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı etkili  tedbirlerle ülkesinde ve dünyada takdir toplamıştı.
 
Ardern, 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant'ın Christchurch  kentindeki El Nur Camisi ve Linwood İslam Merkezine düzenlediği, 51 kişinin  öldüğü, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınaması, ulusal  kanallardan canlı ezan okunmasını sağlaması ve anma törenlerinde başörtüsü  takarak Müslüman vatandaşlara verdiği destek nedeniyle barışın sembolü olarak  değerlendirilmişti.

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Yeni Zelanda küresel ısınma acil iklim durumu
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