04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.537 0.37 EURO 8,9450 -0.46
USD 7,4190 -0.35 ALTIN 409,440 -0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yeni Zelanda'da 7.3 şiddetinde deprem!

04 Mart 2021 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 17:08

Yeni Zelanda açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


 Yeni Zelanda açıklarında, 94 km derinlikte 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Şiddetli deprem nedeniyle tsunami uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

Yeni Zelanda deprem son depremler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.