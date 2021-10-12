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Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12 Ekim 2021 Salı - 7:54 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 7:54

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda, Kuzey Adası’ndan da hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yeni Zelanda’da GeoNet'e göre, deprem, yerel saat ile 14.55'te Güney  Adası’ndaki Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre  derinliğinde oluştu.
 
Depremin ardından tsunami uyarısında bulunmayan GeoNet, 16 binden  fazla kişinin hissettiğini açıkladığı depremin, herhangi bir hasara yol  açmadığını bildirdi.
 
Güney Adası’nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında meydana  gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164’ü ciddi olmak  üzere 1500’den fazla kişi de yaralanmıştı.
 

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