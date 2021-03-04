Yeni Zelanda adeta beşik gibi sallanıyor. Bugün peş peşe depremlerin yaşandığı Yeni Zelanda açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Kermadec Adaları açıklarında tsunami uyarısında bulundu.

Pasifik'te Yeni Zelanda 'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Acil Durum Departmanı, vatandaşlara evlerinden ayrılmaları ve daha yüksek bölgelere gitmeleri yolunda talimat verdi.

Aynı bölgede bugün 7.3 ve 6.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.