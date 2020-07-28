Yeni yönetimde sürpriz isimler yer aldı... CHP’nin şifresini kıran iki kadın

CHP’nin yeni yönetimi belli oldu. Kurultayda Sevgi Kılıç, ilk başörtülü parti yöneticisi oldu. Parti Meclisi’nde 25 isim değişirken, Z kuşağıyla siyaset yapma hayali, delege engeline takıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımından Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Yıldırım Kaya PM’ye giremedi. Partisinden gözyaşlarıyla ayrılan Aylin Nazlıaka’nın aralarında olduğu 10 isim ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini deldi.

Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde iki gün süren CHP 37. Olağan Kurultayı, partinin yeni yönetiminin belirlenmesiyle tamamlandı. Yeni yönetim, CHP’de değişimin şifrelerini de ortaya koydu. CHP tarihinde ilk kez başörtülü Sevgi Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine de girerek, 365 oyla cinsiyet kotasından PM’de yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun PM için önerdiği anahtar listede, parti dışından isimlerden ziyade, CHP siyaset inin tanınmış isimlerinin yer alması dikkat çekti. Bu duruma, “parti öz çocuklarına teslim edildi” yorumları yapıldı.

DEĞİŞİM YÜZDE 50’Yİ BULMADI

NAZLIAKA’NIN DÖNÜŞÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delegenin iradesiyle delen 10 isim PM’ye girdi. Listeyi delenlerden en fazla oyu Gürsel Erol aldı. Aylin Nazlıaka ise Atatürk posterinin indirilmesi tartışması nedeniyle partiden ihraç edildikten 9 ay sonra geri dönüp, gözyaşlarıyla terk ettiği PM’ye Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek yeniden girdi. 489 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Eren Erdem de 637 oyla Kılıçdaroğlu’nun listesini deldi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “Benim listem dışında isim almışlar, ne yapmaya çalışıyorlar” diye sorduğu öğrenildi, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Semra Dinçer ve Gökhan Günaydın da listeyi delip PM’ye girdi.

LİSTE BAŞI ÜÇ İSİM

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Öztrak’ı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 862 oyla takip ederken, Ali Öztunç 855 oyla üçüncü oldu. Kadınlarda ise Selin Sayek Böke 794 oyla ilk sırada yer alırken, onu 729 oyla Gamze Akkuş İlgezdi ve 681 oyla Gamze Taşcıer takip etti.

Z KUŞAĞI HAYAL OLDU

PM’ye 21 kadın girerken, genç sayısı 7’de kaldı. 7 gencin 4’ü hem kadın hem de gençlik kotasını kullandı. Gençler arasında 275 olan barajı geçebilen olmadı. Sanatçı Onur Akın ise cinsiyet kotasına takılarak, 777 oy almasına rağmen, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu’na (BKSP) giremedi.

PM’NİN EN GENCİ 20 YAŞINDA

PM’nin en genci 20 yaşında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ahmet Hakan Uyanık oldu. Aynı zamanda Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık ’ın oğlu olan Ahmet Hakan Uyanık, Hürriyet’e “Z kuşağını temsilen PM’de bulunmak için aday oldum. Özellikle bölgemizin temsili için çalışacağım. Doğu illerindeki örgütlerimizin PM’de temsilini sağlamak ve sorunlarını çözebilmek için elimden geleni yapmayı planlıyorum” dedi.

VE ÜZÜLENLER...

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinden 42 isim PM’ye girerken 38 isim yeterli oy alamadı. Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu , Cemal Canpolat anahtar listede yer almasına rağmen PM’ye giremeyenler arasında. Kılıçdaroğlu’nun davetiyle aday olan yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Yurtçu da PM’ye giremedi.

CHP PM ÜYESİ KILIÇ, HÜRRİYET’E KONUŞTU: BAŞÖRTÜSÜYLE KATEGORİZE EDİLMEYE KARŞIYIM

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda 365 delegenin oyunu alarak kadın ve gençlik kotasından Parti Meclisi’ne (PM) giren avukat Sevgi Kılıç, başörtüsüyle anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ben başörtülü olarak kategorize edilmeye ya da herhangi bir farklı biçimde; din, dil, ırk diye kategorize edilmeye karşıyım” dedi. CHP PM üyesi Kılıç, İstanbul ilçe teşkilatında gençlik kollarında siyasete başlayarak, kısa sürede PM üyeliğine kadar yükseldi.

İŞTE CHP’NİN YENİ YÖNETİMİ VE ALDIKLARI OYLAR

CHP’nin yönetiminde bulunacak isimler ve aldığı oylar şöyle: Faik Öztrak (982), Bülent Kuşoğlu (862), Ali Öztunç (855), Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848), Oğuz Kaan Salıcı (844), Onursal Adıgüzel (836), Deniz Demir (825), Gürsel Erol (824), Umut Akdoğan (820), Erdoğan Toprak (819), Selin Sayek Böke (794), Veli Ağbaba (791), Ahmet Akın (791), Hakkı Suha Okay (762), Ednan Arslan (743), Gamze Akkuş İlgezdi (729), Zeynel Emre (723), Murat Emir (720), Tekin Bingöl (716), Ulaş Karasu (688), Gamze Taşcıer (681), Gökhan Zeybek (679), Bülent Tezcan (676), Orhan Sarıbal (675), Seyit Torun (673), Tahsin Tarhan (671), Özgür Karabat (668), Gaye Usluer (661), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (656), Muharrem Erkek (642), Gökhan Günaydın (641), Eren Erdem (637), Hasan Baltacı (623), Devrim Barış Çelik (612), Gülizar Biçer Karaca (606), Nevaf Bilek (595), Müslim Sarı (592), Ali Mahir Başarır (546), Aysu Bankoğlu (542), Yaşar Seyman (528), Candan Yüceer (520), Aylin Nazlıaka (515) Pınar uzun (476), Ayça Taşkent (431), Sevgi Kılıç (365), Erbil Aydınlık (355), Gökçe Gökçen (354), Ahmet Hakan Uyanık (349), Neslihan Hancıoğlu (336), Semra Dinçer (295), Gizem Özcan (293), Hasan Efe Uyar (293)

PM’YE GİREMEYENLER