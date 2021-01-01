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Yeni yılın ilk saatlerinde intihar etmek istedi

01 Ocak 2021 Cuma - 7:49 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 7:52

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2021'in ilk saatlerinde bir kişi bacağına taş bağlayıp denize atlayarak intihar etmek istedi. Polis memurunun yağmur altında süren çabalarının ardından ikna edilen kişi intihardan vazgeçirildi. Müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi.


Olay saat 05.00'ta Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı.
 
YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ
 
Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.
 
 
ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ
 
Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi. İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 

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