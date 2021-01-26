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Yeni yılın ilk MGK toplantısının tarihi belli oldu

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 12:01 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 12:01

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Ocak Perşembe günü toplanacak.


Yılın ilk toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun  Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta  olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.
 
Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele  almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem  maddeleri arasında yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu  Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek  konulardan olacağı tahmin ediliyor.
 
 Suriye konusu ile Türk askerinin Azerbaycan ve Libya'da yürüttüğü  faaliyetler ve Türkiye'nin güneyinde terör unsurlarına karşı yürütülen  mücadelenin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
 
Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör  örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal  güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.
 
  
 

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Milli Güvenlik Kurulu MGK Erdoğan
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