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Yeni yılda havai fişekler yüzlerce kuşun ölümüne neden oldu!

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 19:29 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 19:29

İtalya’nın başkenti Roma’da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişekler nedeniyle yüzlerce kuş öldü.


Roma’da yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı. Söz  konusu kutlamalarda yüzlerce kuş telef oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma  sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü.
 
Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio,  kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti. Havai fişeklerin her  yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu  belirten Diglio, şunları kaydetti:
 
 "(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş  olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına  çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım."
 
  
 

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İtalya Roma havai fişek
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