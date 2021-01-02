Yeni yıla maganda kurşunuyla girdiler! Anne ve oğlu...

İstanbul Avcılar'da yeni yıla girildiği dakikalarda havaya kutlama amacıyla açılan ateş sırasında bir merminin evlerinin camına isabet ettiği anne ve oğlu iki günden bu yana kendilerine gelemediklerini söyledi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii'nde evde oturan Serpil Demirci, yeni yılın ilk dakikasına girilmesi ile birlikte silah sesleri duyduklarını, oğlunun oturduğu odanın çift camlı penceresine büyük gürültü ile kurşun isabet ettiğini anlattı.

Serpil Demirci, bu olayın şokunu aradan geçen iki güne rağmen atlatamadıklarını belirtirken, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak şikayetçi olduklarını söyledi.

Odasında arkadaşı ile telefonda konuştuğu sırada merminin cama isabet ettiğini ifade eden Efe Hazar Demirci ise, "Polisler geldi. Evde araştırma yaptı. 'Yorgun mermi' olarak nitelendirdikleri silahtan çıkan kurşunun iki camın arasına düştüğü belirlendi. Çok korktuk" dedi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.