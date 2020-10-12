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Yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü model yeni yaşına bir dizi kutlamayla adım attı.

Yeni yaşını böyle kutladı Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi.
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