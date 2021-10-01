Yeni yasama yılı başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

TBMM 76 günlük aranın ardından 27. Dönem 5. Yasama dönem mesaisine başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e geldi.<br> TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılının açılış konuşmasında sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün hayatını kaybeden önemli siyasi sorumluluklar edinmiş abim, değerli dost Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Meclisimiz iki defa gazilik ünvanı ile müşerref olmuş. Şartlar ne olursa olsun ülkesine hizmet yolundan ayrılmamış müstesna bir kurumdur. Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında gece gündüz çalışan vekillerimizin fedakarlıkları tarihe takdirle kaydedilmiştir.
Artık milletimiz biliyor ki Meclisin ışıkları yanıyorsa Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hedefine birlikte ulaşacağımızı da biliyorum.
Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize yeni anayasa kazandırma teklifinin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.
Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. İlk anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yeniden bir araya geleceğiz. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve Türkiye'ye buram buram kin kokan tutumları asla unutmayacağız.
Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm kapsamındaki çalışmalarına destek olduk. Her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gere gere gidiyoruz.
Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Türk Evi, tarihteki yerini almıştır. Çok sayıda misafirimizin katılımıyla hizmete giren Türk Evimiz, tüm dost ve kardeşlerimize de hizmet verecektir. Böylesine görkemli bir eseri ülkemize kazandırmış olmaktan da memnuniyet duyuyoruz.
Artık 10. yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye, tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu.
Ellerinde ne varsa alınıp, işkence edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM kararlarını da çiğnemektedir. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl ne kadar insanın hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor.
İki yüzlülüğün benzerini Suriye'deki terör örgütleri konusunda da yaşıyoruz. Sadece Türkiye, bu karanlık örgütle sahada karşı karşıya gelmiş ve birileri tarafından şişirilen balonu kısa sürede patlatmıştır.
Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sananlar, yaşanan her siyasi çalkantıyla işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar. Afrika'daki kıtlığın tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacaktır.
ŞENTOP: DARBELER DÖNEMİ KAPANDI
TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin "kahraman, gazi, fedakâr ve idealist bir Meclis" olduğunu belirterek Meclis'in "her düşman saldırısında ayrılıklarını bırakıp bir araya geldiğini, anlaşmazlıkları unutup birlik olduğunu" söyledi. "Bu duruma en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahit olduğumuzu" ifade ederek, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik.
Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; Demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur."