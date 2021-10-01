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Yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize en güzel 2023 hediyesi olacak

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 14:06 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi 76 günlük aranın ardından 27. Dönem 5. Yasama dönem mesaisine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu.
Erdoğan, "Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize yeni anayasa kazandırma teklifinin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Yeni bir anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'imizin  mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize  vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet  Meclisinde grubu bulunan partilerin yeni Anayasa tekliflerini en kısa sürede  kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın  açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
 
 
Meclis'in yeni yasama yılının, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını  dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Milli Mücadele'nin öncüsü ve bilfiil  yürütücüsü Meclis'in kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatıyla ülkeye hizmet  eden tüm mensuplarını tazimle yad etti.
 
Bir asrı geride bırakan Meclis'te görev yapan milletvekillerinden  vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet dileyen  Erdoğan, "Bu vesileyle bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği  yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş, önemli siyasi sorumluluklar  üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet,  ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
 
 
TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk  başta olmak üzere, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasını sahiplenmiş herkese  şükranlarını sunan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nden beri vatanımız olarak dört  elle sarıldığımız bu topraklardaki varlığımızın ilelebet sürmesi için canları  pahasına mücadele veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad  ediyorum. Aynı anlayışla vazife başında olan askerlerimize ve güvenlik  güçlerimize, 'Rabb'im hepsini muhafaza ve muzaffer eylesin' temennisiyle  başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
Meclis'in, iki kez gazilik unvanıyla müşerref olan, şartlar ne olursa  olsun ülkesine ve milletine hizmet yolundan ayrılmayan müstesna bir kurum  olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tıpkı milli mücadele döneminde olduğu gibi 15  Temmuz'da da Meclisimiz, kirli ellerin bu mübarek ülkeye, bu kutlu çatıya  değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden yoğun geçen yasama yıllarında  gece gündüz çalışarak ülkelerine hizmet eden siz kıymetli milletvekillerimizin  fedakarlıkları ve gayretleri, hiç şüphesiz tarihe takdirle kaydedilmiştir. Artık  milletimiz şunu biliyor: Türkiye Büyük Millet Meclisinin ışıkları yanıyorsa,  Meclis çalışıyorsa, milletvekillerimiz görevleri başındaysa, Allah'ın izniyle, bu  ülkenin sırtı yere gelmez." değerlendirmesini yaptı.
 
 
Siyasi partilere yeni anayasa çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis kürsüsünde ifade edilen her beyanın,  milletin çıkarı gayesiyle dile getirildiğini söyleyerek "Milletiyle ve  vekilleriyle yürüttüğümüz her mücadele gibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası  hedefimize de inşallah birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Son yıllarda  üretkenliği daha da artan Meclis'imizin, 2023 hedeflerimize ulaşma ve 2053  vizyonumuzu hayata geçirme konusunda üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla  yerine getireceğinden şüphe duymuyorum." dedi.
 
Yeni anayasaya ilişkin ise Erdoğan, "Bir süre önce gündeme  getirdiğimiz, ülkemize, tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni  bir Anayasa kazandırma teklifimizin de Meclis'imiz tarafından başarıyla hayata  geçirileceğini ümit ediyorum. Meclis'imizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla  hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi  olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin  yeni Anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz.  Biz, seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi başlattık, hazırlıklarımızı  yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. Ülkemize kazandırmayı  hedeflediğimiz doğrudan milli irade eliyle hazırlanmış bu ilk Anayasa teklifimize  destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 
 
"Azerbaycanlı kardeşlerimizle yine bir araya geleceğiz"
2020'de yeni yasama yılının açılışı için bir araya geldiklerinde,  Meclis'ten, Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için savaşan  Azerbaycanlılara desteğini ve duasını ifade ettiğini belirten Erdoğan, 44 gün  süren bu zorlu mücadelenin, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandığını hatırlattı.
 
Böylece yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki Azerbaycan toprakları ve  Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu, bizzat Bakü ve Şuşa'yı ziyaret ederek  Azerbaycanlıların sevinçlerine ortak olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam  etti:
"İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yine bir  araya geleceğiz. Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler,  Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizim için de adeta bir turnusol kağıdı işlevi  görmüştür. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve  onu destekleyen Türkiye'ye yönelik, buram buram kin ve nefret kokan tutumları  asla unutmayacağız. Yaşadığımız her tecrübeyi bir ders haline getirerek geleceğe  bakacağız. Biz kardeşliğin, dostluğun, yoldaşlığın, dayanışmanın, iş birliğinin  kadrini, kıymetini bilen, her adımımızı buna göre atan bir ülkeyiz.
 
 
Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Somali'den  Afganistan'a her yerde aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'deki hak  ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm  yolunda attıkları adımlara destek olduk. Bu kapsamda, Kapalı Maraş'ın yeniden  açılması başta olmak üzere, pek çok önemli adım attık, atmayı sürdüreceğiz. Batı  Trakya'daki Türk ve Müslüman unsurların, hepsi de uluslararası anlaşmalara dayalı  haklarının korunması için tüm platformlarda mücadeleye devam edeceğiz. Kırımlı  kardeşlerimizin haklarını Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde savunurken  Çin'in toprak bütünlüğü temelinde Uygur Türklerinin insan haklarından en geniş  manada istifade edebilmelerinin de takipçisi olacağız. Filistin ve Kudüs'ten  Keşmir'e, Rohinga Müslümanlarından Afrika'da güvenlik ve yoksulluk cenderesi  altında hayatlarını sürdüren insanlara kadar herkese gönül kapımızı sonuna kadar  açık tutacağız. Nerede bir mazlum, nerede bir mağdur varsa hep yanlarında olmaya  gayret gösterdik, göstereceğiz. Ülke ve millet olarak, hamdolsun, geçmişimizde ne  sömürgecilik utancı ne soykırım ayıbı ne haksızlık ve adaletsizlik lekesi vardır.  Bunun için de her yere, alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gererek gidiyor,  tenkitlerimizi de tekliflerimizi de hasbi bir şekilde dile getiriyoruz."
 
 
"Türkevi, görkemli bir sembol"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin çarpık yapısını eleştirmek  için ortaya koyduğu, zamanla küresel sistemin tüm yanlışlarını da kapsayacak  şekilde genişleyen "Dünya 5'ten büyüktür" tespitinin, benimsenmesinin nedenine  işaret eden Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, bu tespitin  haklılığını ve isabetini teyit etmektedir." dedi.
 
ABD'nin New York kentinde açılışını yaptığı yeni Türkevi'ne ilişkin de  Erdoğan, buranın konumu ve mimarisiyle, Türkiye'nin, insanlığın tamamını  kucaklayan yaklaşımının görkemli bir sembolü olarak tarihteki yerini aldığını  ifade etti. Erdoğan şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere çok sayıda  misafirimizin katılımıyla hizmete giren yeni Türkevi'miz, kendi vatandaşlarımız  ve görevlilerimizle birlikte, tüm dost ve kardeşlerimize de hizmet verecektir.  Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını şimdiden artırdığına bizzat şahit  olduğumuz böylesine görkemli bir eseri ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet  duyuyoruz. Bin yıl önce Anadolu'yu bize vatan yapan devletin armasında, doğuya ve  batıya bakan, dolayısıyla geniş bir coğrafyayı kucaklayan çift başlı kartal  vardı. Böyle bir miras üzerinde kurulan Türkiye'nin bölgesiyle olan gönül bağını  koparmaya çalışmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Artık 10'uncu yılını  geride bıraktığımız Suriye krizinde, uluslararası toplumun, hem fiili müdahale,  hem insani destek, hem mülteci akınının yönetilmesi konusunda ne kadar aciz  olduğunu hep birlikte gördük."
 

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TBMM Meclis Meclis açılıyor Yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan
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