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Yeni yasakları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Flaş Ramazan kararı...

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları dile getirdi: "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Ramazanda ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine  Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde, değişime  ve reformlara olan bağlılığını hep korumasının olduğunu ifade eden Erdoğan,  salgın döneminde de bu çizgiden asla ayrılmadıklarını belirtti. Milletle paylaştıkları reform gündemini belirledikleri takvime uygun  şekilde yürüttüklerini aktaran Erdoğan, geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji  belgesini açıkladıklarını, ardından buna uygun hukuki ve idari adımları atmaya  başladıklarını anımsattı.
 
  "Reformlara sahip çıkacağız"
 
 Ekonomide cari açığın azaltılmasına, üretimin ve istihdamın  güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reform mahiyetinde düzenlemeyi hayata  geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ayın başında İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyunun takdirine  sunduk. İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan başlıkları, belirlediğimiz takvime  göre, ilgili kurumlarla hayata geçireceğiz. Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi  reformlarımızı kamuoyuna açıklamıştık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, ekonomi  reformlarıyla ilgili eylem planını da geçtiğimiz günlerde ilan etti. Türkiye  ekonomisinin potansiyelinin ve asıl dinamiklerinin göstergesi, zaman zaman ortaya  çıkan temelsiz ve derinliksiz finans hareketleri değil, işte bu reform  gündemidir. Milletimizin de akılcılıktan uzak dalgalanmalara karşı giderek daha  bilinçli bir tavır ortaya koyduğunu, tercihini ve gücünü ülkesinin hedeflerinden  yana kullandığını müşahede ediyoruz. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve  milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın,  takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı ve  bakanlıklar olarak biz, bu reformlara elbette sahip çıkacağız. Toplumun tüm  kesimlerinden de kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmalarını,  herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda konuyu önce ilgili kurumla, ardından  bizimle paylaşmalarını istiyoruz."
 
 
  Yeni anayasa çalışmaları
 
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemli reform başlıklarının, millete  verdikleri yeni ve sivil anayasa sözü olduğunu vurguladı. Türkiye'ye, merkezinde milletin, yani insanın olduğu yeni bir anayasa  kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:  "Geçmişte darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak  hazırlanan anayasaların, milletimizin beklentilerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına  cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Anayasalar, yaşayan metinler  olduğu için elbette gerektiğinde değiştirilebilir ama Türkiye'deki anayasa  değişikliği gayretleri, asıl metnin ruhuna zerk edilmiş olan darbeci ve vesayetçi  maya sebebiyle beklenen neticelere bir türlü varamamıştır. Ülkemizin yönetim  sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen  mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu  tekrar gündeme getirmemizin sebebi de işte budur."
 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye kazandırdığı  yetenekleri, salgın sürecinde çok daha iyi gördüklerini dile getirdi. "Sistemin özünü oluşturan hızlı karar alma ve etkin şekilde uygulama  mekanizmaları, ülkemizin bu dönemde pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır."  ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:  "Sistemi, artık üçüncü yılına yaklaşan tecrübeler ışığında  geliştirmemiz gerektiğinin de farkındayız. Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır. Türkiye için  tarihi öneme sahip yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş  uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır.  Biz, bu anlayışla siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin, yeni  anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ülkemizin 2053  vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü  görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte, gelecek nesillerin bizi  hayırla yad etmesini sağlayacak yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağımıza  inanıyorum."
 
"Demokrasi mücadelesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha da  pekişti"
 
 Erdoğan, baharın ilk ayını geride bırakıp nisanın güzelliklerine  "merhaba" demeye hazırlandıkları şu günlerde, milletçe geleceğe umutla bakmak  için pek çok sebebe sahip olduklarını söyledi. "Dünyanın en güzel ve kadim coğrafyasındaki 1000 yıllık varlığımızı  siyasi ve ekonomik atılımlarımızla sürekli güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde  bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:
  "Cumhuriyetin kuruluşuyla coğrafyamıza yeniden vurduğumuz egemenlik  mührümüzü, yaşadığımız kimi sıkıntılara rağmen derinleştirerek koruyoruz.  Bölgemizde 1990'lardan beri yaşanan siyasi ve insani krizler, milletimizin birlik  ve beraberliğiyle devletimizin gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha  göstermiştir. Vatanlarına sahip çıkamayanların, onurlarına ve geleceklerine de  sahip çıkamadıkları gerçeğini üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, çok partili  siyasi hayata geçişle bir üst aşamaya çıkardığı istiklalinin güvencesi olan  demokrasi mücadelesini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da  pekiştirmiştir. Kalkınma mücadelemiz ise uzunca bir duraklamanın ardından,  geçtiğimiz 19 yılda, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle ihtiyacımız  olan düzeye ulaşmıştır. Böylesine kritik bir dönemde başlayan koronavirüs  salgını, ülkemiz için hayal ettiğimiz yeni başlangıç konusunda önümüze tarihi bir  fırsat çıkarmıştır."
 
Salgının, uygulamaya koydukları tedbirlerden etkilenen kesimler başta  olmak üzere herkesin hayatında çeşitli zorluklara yol açtığını vurgulayan  Erdoğan, "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde kimi ülkelerde hala etkisini  sürdüren felaket görüntüleri ile hamdolsun karşılaşmadık. Tedbirleri kimi zaman  sıkılaştırarak, kimi zaman gevşeterek salgının olumsuz etkilerini en az seviyede  tutmaya gayret ettik. Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama  çalışmalarında da oldukça ileri bir seviyedeyiz." diye konuştu. Bu süreçte sağlık alanı kadar önemli bir diğer başarının da üretim,  istihdam ve ihracat tarafını sıkı tutmak olduğuna inandıklarını dile getiren  Erdoğan, şöyle devam etti: "Fabrikalarda çarklar hiç durmadı, üretilen ürünlerin iç ve dış  pazarlara ulaştırılmasında aksaklığa meydan verilmedi. İhracata yönelik üretim  yapan fabrikaların çoğu bu yılın siparişlerini çoktan doldurdular. Kapasite  genişleten fabrikalarımız bunun için gereken makinaları bulmakta zorlanıyor.  Küresel lojistik ağındaki tıkanıklıklar, Türkiye'nin geniş bir havzaya kolayca  mal ulaştırma avantajını giderek öne çıkartıyor. Kara yollarımıza, demir yollarımıza, limanlarımıza, havalimanlarımıza  yaptığımız yatırımların önemi tıpkı hastanelerde olduğu gibi bu dönemde daha iyi  anlaşıldı. Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini bırakmayanlar, bugün  niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyorlar. Aynı şekilde yıllarca bizi  ülkenin kaynaklarını taşa, toprağa gömmek ile suçlayanlar şimdi lafı niye güçlü  bir üretim ve ulaşım altyapısı kurmadığımıza getirmeye başladılar."
 
 "Türkiye küresel bir merkez haline geliyor"
 
Dünyada ve Türkiye'de yaşanan her gelişmenin, ülkeye 19 yılda  kazandırdıkları tüm yatırımların anlamını çok daha iyi göstereceğini belirten  Erdoğan, "Buradan menşesine, rengine, inancına bakmaksızın tüm yatırımcılara bir  kez daha sesleniyorum, 'Gelin Türkiye'ye yatırım yapın.' Dün ülkemize yatırımlar  yapanlar, bugün büyüyen pazarları ve artan kazançlarıyla bunun meyvelerini  topluyorlar." ifadesini kullandı. Bugün yatırım yapanların da çok kısa bir sürede aynı kazançları elde  edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Artık ülkemizde yapılacak yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya  bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi  gerekiyor. Çünkü Türkiye, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmanın ötesine  geçerek, küresel bir merkez haline geliyor. Bu vesileyle vatandaşlarımıza  evlerinde tuttukları ve milli servetimiz olan altınları ve dövizleri finans  kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum.  Bundan rahatsız olanlar var, bunu da biliyorum. Ama dikkat edin, ben özellikle  bunları merkezin tümüyle ağına yüklemelerini ve buradan win-win esasına göre hem  ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyorum."
 
 "Kalkınmamızın gerdanlığı olan her yatırıma karşı birileri  'istemeyiz' diye ortaya döküldü"
 
Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözlerinin  afaki bir temenniden ibaret olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü: "Bu tespitimiz somut verilere dayanıyor. Mesela geçtiğimiz yıl  ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken, kapanan şirket sayısı 16 bini dahi  bulmadı. Yeni kurulan şirketlerin de önemli bir bölümü uluslararası sermayelidir.  Ülkemizde son 10 yılda kurulan 75 bin 700 uluslararası sermayeli şirketin 11  binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. Türkiye iş yapma kolaylığı  endeksinde eskiden 175 ülke arasında 84. sıradayken artık 190 ülke arasında 33.  sıraya çıkmış buluyor. Nereden nereye? Bu tablo özellikle yatırımcıların ülkemize  olan inançlarının, inşa ettiğimiz güçlü altyapı ve sağladığımız güven sayesinde  giderek arttığına işaret ediyor. Tabii ülkemizde felaket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde  de yine iş başındadır. Siyasetten medyaya kadar her alanda kendi ikballerini  ülkenin ve milletin felaketinde arayanlar hep olmuştur ve olacaktır. Milletimiz  bir tarafta istiklal harbini verirken, diğer tarafta bir kesim, manda  savunuculuğu yapıyor. Boğaz köprülerinden barajlara kadar kalkınmamızın  gerdanlığı olan her yatırıma karşı birileri 'istemeyiz' diye ortaya döküldü."
 Erdoğan, Türkiye terörle mücadele ederken terör örgütlerinin diliyle  konuşanların hiç eksik olmadığını belirterek, "Hatta 15 Temmuz gecesi milletimiz  canı pahasına darbecilere direnirken, darbeye şakşakçılık yapanları da  unutmadık." dedi. Her krizde insanların sokağa dökülüp ortalığı yakıp yıkması umuduyla  sabahlayanlar olduğunu bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Biz bunların hiçbirine  itibar etmedik. Su üstünde yürüseniz bile yüzme bilmiyor diyerek, bu durumu  tersine çevirmeye çalışanları mahkum-u adem ederek, bugünlere geldik."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Tuzakları bozarak önümüze yolumuza devam ediyoruz"
 
Erdoğan, "Türkiye, sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim  kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur,  girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla  ilerlemektedir." diye konuştu.
 Ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde  yükselttiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:  "Asırlık senaryoların ürünü prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları  bozarak önümüze çıkartılan engelleri birer birer açarak yolumuza devam ediyoruz.  Hayatımızı adadığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırarak, ülkemizi 2023  hedeflerine kavuşturmakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına büyük ve  güçlü Türkiye ufkunu tamamen aydınlatmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum.  Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini, ülkemize başka türlü diz  çöktüremeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini milletimizin birliğine,  beraberliğine, kardeşliğine dikmiştir. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her  hadisenin gerisindeki en önemli hesap milletimizi kendi içinde parçalayıp gücünü  kırmak, hatta mümkün olursa birbirine düşürmektir. Milletimiz bu oyunu gördüğü  için bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklali ve gözü gibi sakındığı  evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir.  Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal  bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Bugüne kadar  yaşadıklarımız bize bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerektiğini  gösteriyor.  Kendi işlerinde asla uygulamadıkları kriterleri bize dayatanların  amacının ülkemizi daha çağdaş ve müreffeh bir yola yöneltmek değil, vakit ve  enerji kaybettirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Savunma sanayisinden enerji  sektörüne, çevreden insan haklarına, ticaretten siyasi özgürlüklere kadar sayısız  örneğini yaşadığımız bu riyakarlıklara eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'nin  egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, hukuka, vicdana,  ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın bizim nezdimizde kıymeti yoktur,  olmayacaktır. Suriye'den Libya'ya, Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Ege'ye kadar her  yerdeki mücadelelerimizi bu anlayışla başarıya ulaştırdık.
 
 İlkeli ve insani tavır koydukları tüm hususlarda oluşturulmaya  çalışılan aksi yöndeki havaya rağmen haklı olduklarına zaman içinde tüm dünyanın  şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bize yüksek perdeden siyaset ve  demokrasi dersi vermeye kalkanlar bu vakur ve kararlı duruş karşısında eşit ve  adil şartlarda ilişki tesis etmenin yollarını aramaya mecbur kalmışlardır. Bu  doğrultuda önümüzdeki dönemde pek çok alanda hayırlı gelişmeleri inşallah  beraberce yaşayacak ve bunu göreceğiz." diye konuştu.
 
 "Bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız"
 
Cumhur İttifak'ı olarak Türkiye'yi ve kendilerini daha iyi hazırlamak  için her zamankinden çok daha fazla çalışacaklarına inandıklarına işaret eden  Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bu dayanışmamızı da her geçen gün güçlendirerek  devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da  inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Milli iradenin temsilcisi  olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle, yürütmenin sorumluluğunu üstlenen  Cumhurbaşkanlığımızla, bağımsız ve tarafsız yargımızla, üretim gücümüzün  lokomotifi iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla velhasıl milletimizin her  kesimiyle birlikte bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız,  duraksamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, son 8 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz  kaldıkları saldırıları nasıl bertaraf ettiklerini, kendi oyun planlarıyla hangi  başarıları kazandıklarını anlatırken yaşanan sıkıntıları da göz ardı  etmediklerini belirterek, "Bilhassa salgın döneminde işleri azalan  esnaflarımızın, rezervasyonları iptal olan turizm sektörümüzün, okullardaki yüz  yüze eğitimin aksamasıyla programları bozulan öğrencilerimizin durumlarını  yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını sıkıntıya düşen kesimleri  desteklemek, üretimi ve istihdamı teşvik etmek için sonuna kadar zorluyoruz.  Şartların elverdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan  bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya  çalışıyoruz." dedi.
 Avrupa başta olmak üzere dünyadaki pek çok ülkeye göre tedbirleri en  akılcı ve makul seviyede uygulayan ülkeler arasında olduklarını dile getiren  Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında  millete karşı sorumlulukları gereği tedbirleri güncellemek durumunda  kalabildiklerini ifade etti.
 
Türkiye'yi bir an önce salgının yol açtığı cendereden kurtarabilmenin  yolunun kurallara hassasiyetle riayet ederek, salgını tehdit olmaktan çıkarmaktan  geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, "Her konuda olduğu gibi ama özellikle salgının  tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak  mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını yakın insani ve ticari  ilişkiler içinde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı bir şekilde düşüremezsek  küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun ülkemize maliyeti  ticaretten turizme kadar her alanda çok daha ağır olacaktır. Vatandaşlarımızı bir  defa daha 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı  sıkıya riayet etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.  Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde  değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15  milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri  yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin  şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta  ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve  hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden  geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.
 
 İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi  kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli  olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek  riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef  nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.   Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar  ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin  tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her  günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan  hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak  sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın  tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde  çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis  hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."  "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız."  ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma  sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta  ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine  ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler  gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi  işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve  mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi  desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini  üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.  Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce  yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve  hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
 
 
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük  riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
 
ORTA RİSKLİ İLLER
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
 
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
 
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu. 
 
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
 
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir  çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
 
 
 

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