Yeni yasakları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Flaş Ramazan kararı...

Ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde yükselttiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: "Asırlık senaryoların ürünü prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bozarak önümüze çıkartılan engelleri birer birer açarak yolumuza devam ediyoruz. Hayatımızı adadığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırarak, ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturmakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına büyük ve güçlü Türkiye ufkunu tamamen aydınlatmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini, ülkemize başka türlü diz çöktüremeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dikmiştir. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her hadisenin gerisindeki en önemli hesap milletimizi kendi içinde parçalayıp gücünü kırmak, hatta mümkün olursa birbirine düşürmektir. Milletimiz bu oyunu gördüğü için bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklali ve gözü gibi sakındığı evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Bugüne kadar yaşadıklarımız bize bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Kendi işlerinde asla uygulamadıkları kriterleri bize dayatanların amacının ülkemizi daha çağdaş ve müreffeh bir yola yöneltmek değil, vakit ve enerji kaybettirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Savunma sanayisinden enerji sektörüne, çevreden insan haklarına, ticaretten siyasi özgürlüklere kadar sayısız örneğini yaşadığımız bu riyakarlıklara eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, hukuka, vicdana, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın bizim nezdimizde kıymeti yoktur, olmayacaktır. Suriye 'den Libya 'ya, Karabağ 'a, Doğu Akdeniz 'den Ege'ye kadar her yerdeki mücadelelerimizi bu anlayışla başarıya ulaştırdık.

Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözlerinin afaki bir temenniden ibaret olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tespitimiz somut verilere dayanıyor. Mesela geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken, kapanan şirket sayısı 16 bini dahi bulmadı. Yeni kurulan şirketlerin de önemli bir bölümü uluslararası sermayelidir. Ülkemizde son 10 yılda kurulan 75 bin 700 uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde eskiden 175 ülke arasında 84. sıradayken artık 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmış buluyor. Nereden nereye? Bu tablo özellikle yatırımcıların ülkemize olan inançlarının, inşa ettiğimiz güçlü altyapı ve sağladığımız güven sayesinde giderek arttığına işaret ediyor. Tabii ülkemizde felaket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde de yine iş başındadır. Siyaset ten medyaya kadar her alanda kendi ikballerini ülkenin ve milletin felaketinde arayanlar hep olmuştur ve olacaktır. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken, diğer tarafta bir kesim, manda savunuculuğu yapıyor. Boğaz köprülerinden barajlara kadar kalkınmamızın gerdanlığı olan her yatırıma karşı birileri 'istemeyiz' diye ortaya döküldü."

İlkeli ve insani tavır koydukları tüm hususlarda oluşturulmaya çalışılan aksi yöndeki havaya rağmen haklı olduklarına zaman içinde tüm dünyanın şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bize yüksek perdeden siyaset ve demokrasi dersi vermeye kalkanlar bu vakur ve kararlı duruş karşısında eşit ve adil şartlarda ilişki tesis etmenin yollarını aramaya mecbur kalmışlardır. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde pek çok alanda hayırlı gelişmeleri inşallah beraberce yaşayacak ve bunu göreceğiz." diye konuştu.

"Bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız"

Cumhur İttifak'ı olarak Türkiye'yi ve kendilerini daha iyi hazırlamak için her zamankinden çok daha fazla çalışacaklarına inandıklarına işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bu dayanışmamızı da her geçen gün güçlendirerek devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle, yürütmenin sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığımızla, bağımsız ve tarafsız yargımızla, üretim gücümüzün lokomotifi iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla velhasıl milletimizin her kesimiyle birlikte bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, duraksamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, son 8 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldıkları saldırıları nasıl bertaraf ettiklerini, kendi oyun planlarıyla hangi başarıları kazandıklarını anlatırken yaşanan sıkıntıları da göz ardı etmediklerini belirterek, "Bilhassa salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, rezervasyonları iptal olan turizm sektörümüzün, okullardaki yüz yüze eğitimin aksamasıyla programları bozulan öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını sıkıntıya düşen kesimleri desteklemek, üretimi ve istihdamı teşvik etmek için sonuna kadar zorluyoruz. Şartların elverdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz." dedi.

Avrupa başta olmak üzere dünyadaki pek çok ülkeye göre tedbirleri en akılcı ve makul seviyede uygulayan ülkeler arasında olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında millete karşı sorumlulukları gereği tedbirleri güncellemek durumunda kalabildiklerini ifade etti.

Türkiye'yi bir an önce salgının yol açtığı cendereden kurtarabilmenin yolunun kurallara hassasiyetle riayet ederek, salgını tehdit olmaktan çıkarmaktan geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, "Her konuda olduğu gibi ama özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını yakın insani ve ticari ilişkiler içinde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı bir şekilde düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar her alanda çok daha ağır olacaktır. Vatandaşlarımızı bir defa daha 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu. Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.