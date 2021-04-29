Yeni yasaklarda eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczane çalışma saatleri

Eczaneler açık mı, eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Kabine Toplantısı ardından 81 ilde 29 Nisan 19.00 - 17 Mayıs 05.00 saatleri arasında tam kapanma uygulaması getirildi. Tam kapanma sürecinde eczanelerin durumu merak edilirken önce İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak kısıtlamanın detayları paylaşıldı, sonra İstanbul Eczacı Odasından açıklama geldi. İşte eczane çalışma saatleri...

Tam kapanmada ezcaneler açık olacak mı? Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Öte yandan İstanbul'da tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. İstanbul'da tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri belli oldu. Yasakta eczanelerin çalışma saatleri…

Tam kapanmada eczaneler açık mı?

Eczaneler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler listesinde yer alıyor.

İstanbul'da tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri belli oldu

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.