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Yeni yasaklar, yüz yüze eğitim... Kritik gün saat 13.30'da başlıyor
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca öğrenci ise yüz yüze eğitim için gözünü oraya dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.